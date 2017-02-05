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Rum siyasi partilerinden Eide’ye tepki

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Rum siyasi partilerinden Eide’ye tepki
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, geçtiğimiz gün Yunanistan’da gerçekleştirdiği temasların, Rum siyasi partilerin tepkisine neden olduğu haber verildi.

Alithia “Yine Eide’yle Bozuştular” başlıklı haberinde, Rum kesimindeki siyasi partilerin bir kez daha, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, işini iyi yapmadığını düşündüklerini yazdı.

Partilerin bazılarının bir adım daha ileriye giderek, Eide’nin rolünün şüpheli olduğu imasında bulunduklarını da yazan gazete, bunun sebebinin ise bu kez, Eide’nin Atina’ya gerçekleştirdiği ziyaret ve (partilerin dediği gibi) bu ziyarette, Türk vatandaşlarına ilişkin dört özgürlüğün uygulanmasına ilişkin Türk talebinin “değerini düşürme girişiminde bulunması olduğunu” kaydetti.

Gazete partilerin, Eide’nin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’la görüşmesinden önce, Atina’daki Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etmesinin ise yanlış olduğu konusunda “bağırdıklarını” da ekledi.

Gazeteye göre konuyla ilgili açıklamasında, Eide’nin bir kez daha “haddini aştığını” iddia eden DİKO, Eide’nin görev tanımını bir kez daha ihlal ederek, AB’nin dört özgürlüğünün seksen milyon Türk vatandaşı için uygulanmasına dair Türk talebinin, müzakereler açısından sahip olduğu önemin düzeyini düşürmeye çalıştığını öne sürdü.

Gazeteye göre DİKO, Eide’nin “Türk talebinin kötü bir şey olmadığı izlenimi vererek, durumu güzelleştirmeye çalıştığı” iddiasında da bulundu.

Gazeteye göre EDEK partisi ise açıklamasında, Eide’nin Kocas’la görüşmesinden önce Türkiye Büyükelçiliğine gitmesinin aynı zamanda dört özgürlük konusuna yönelik tutumunun, bir kez daha Eide’nin kışkırtıcı davranışlarını teyit etmekte olduğunu öne sürdü.

Eide’nin görev tanımının dışında faaliyet göstermekte olduğunu iddia eden EDEK, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in şu ana kadar Eide’nin görevinden uzaklaştırılmasını istememesinin nedenlerinin ne olduğu sorusunu da sordu.

Gazeteye göre Rum Ekologlar, Eide’nin “BM Güvenlik Konseyi’nin direktifini sürekli olarak ihlal etme konusunda ısrarcı olduğunu” ileri sürerken, Dayanışma Hareketi açıklamasında, “Cenevre’de gerçekleştirilen beşli konferans ve perde arkasındaki faaliyetlerinin ifşa olmasından bu yana, Eide’nin BM Güvenlik Konseyi’nden almış olduğu görev tanımının dışında davrandığını” öne sürdü.

Gazeteye göre, Dayanışma Hareketi “akıllanmaması ve Kıbrıs sorunundaki Türk isteklerinin savunucusu olarak faaliyet göstermeye devam etmesi halinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, Eide’nin görevinden uzaklaştırılmasını istemeye çağırdı.”

Vatandaşlar İttifakının da Kıbrıs sorunuyla ilgili bir açıklamada bulunduğunu ancak Eide’ye atıfta bulunmadığını yazan gazete, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın, Cenevre Konferansı ve Mont Pelerin’de yapılan 3’üncü görüşmeden bu yana değişen tek şeyin, Türkiye’nin Ege’deki meydan okumalarla, Yunanistan’la ilişkilerinde meydana getirdiği gerilim olduğunu öne sürdü.

Gazeteye göre Lillikas, yeni konferansın Mart başında yapılması halinde, gergin bir atmosferde yapılacağını ve dolayısıyla hiçbir mantıklı insanın bundan olumlu sonuçlar çıkmasını bekleyemeyeceğini sözlerine ekledi.

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