 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

Rum siyasilerden Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalar

»
Rum siyasilerden Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalar
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorunu sürecindeki engelin, Türk tarafının masaya koyduğu konuların tartışılması halinde kalkacağını söyledi.

KİPRİANU: “ÖZLÜ KONULAR TARTIŞILMAZ VE KARAR ALINMAZSA SÜREÇ İLERLEMEZ”

THEOHARUS: “DİYALOGDAN KAÇMIYORUZ”

EKOLOGLARDAN ANASTASİADİS’E MEKTUP

 AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorunu sürecindeki engelin, Türk tarafının masaya koyduğu konuların tartışılması halinde kalkacağını söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Kiprianu, süreçteki engelin kalkması isteniyorsa, özlü konuları (yürütme erki, toprak konusu ve mülkiyet konusu) masaya yatıracak ve bunları görüşecek cesarete sahip olunması gerektiğini kaydetti.

Habere göre Kiprianu, özlü konuların, Türk tarafının masaya koyduğu konularla birlikte ele alınması gerektiğini; bu konular görüşülmezse ve kararlar alınmazsa, sürecin ilerlemesinin söz konusu olmayacağını ifade etti.

Gazete, bir diğer haberinde, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un, kimsenin Kıbrıs sorunuyla ilgili diyalogdan kaçmadığını yazdı.

Habere göre, Theoharus, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “diyalogdan kaçmanın korkakça bir hareket olacağından” bahsetmesi üzerine, kimsenin diyaloga karşı olmadığını; karşı oldukları şeyin, taviz verilmesi ve Kıbrıs sorununun ele alınış şekli olduğunu kaydetti.

Theoharus, bugün yapılan şeyin diyalog olmadığını; “evet efendim” olduğunu iddia etti.

Haberde, Theoharus’un, Pazartesi günü toplanacak Ulusal Konsey toplantısında, Kıbrıs sorununda izlenen politikanın yeniden belirlenmesi için öneri sunacağını söylediği belirtildi.

Gazetenin bir başka haberinde de, Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup gönderdiğine değinildi. Habere göre, Perdikis, Pazartesi günkü Ulusal Konsey toplantısının, müzakerelerin mevcut safhasının partilere yapılacak bilgilendirme aracılığıyla daha iyi yönetilmesine ve Kıbrıs sorunundaki kabul edilemez tezlerin duyurulacağı, uluslararası topluma yönelik ortak eylem programı belirlenmesine odaklanması gerektiğini söyledi.

Perdikis, müzakerelerin çıkmaza girmesi durumunda, Kıbrıs sorununun göğüslenebilmesi için alternatif öneriler sunmaya hazır olduklarını da belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İngiltere Savunma Bakanı Fallon’un Güney Kıbrıs ziyareti11 Şubat 2017 Cumartesi 11:44
  • İngiliz Avam Kamarası'nın "Kıbrıs"la ilgili grubu Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor11 Şubat 2017 Cumartesi 10:58
  • DİSİ’li yetkililer Moldova’da yatırım kurbanı11 Şubat 2017 Cumartesi 10:55
  • Hindistan Ticaret Bakanı Güney’e gidecek10 Şubat 2017 Cuma 12:25
  • Astromerit Sınır Kapısından Güney’e kaçak geçiş10 Şubat 2017 Cuma 12:24
  • Trodos’taki saldırı Rum polisinin incelemesinde10 Şubat 2017 Cuma 11:47
  • Neofitu, Finlandiyalı Büyükelçiyle görüştü10 Şubat 2017 Cuma 11:17
  • Hristodulidis, Kıdd’le görüştü10 Şubat 2017 Cuma 11:17
  • Kuyalis: “Hellimin tescili ile Kıbrıs sorunu arasında bir bağlantı yok”10 Şubat 2017 Cuma 10:25
  • Vatandaşa tokat atan polisi kapalı devre kamera ele verdi09 Şubat 2017 Perşembe 12:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti