Rum siyasilerden Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalar

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorunu sürecindeki engelin, Türk tarafının masaya koyduğu konuların tartışılması halinde kalkacağını söyledi.

KİPRİANU: “ÖZLÜ KONULAR TARTIŞILMAZ VE KARAR ALINMAZSA SÜREÇ İLERLEMEZ”

THEOHARUS: “DİYALOGDAN KAÇMIYORUZ”

EKOLOGLARDAN ANASTASİADİS’E MEKTUP

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorunu sürecindeki engelin, Türk tarafının masaya koyduğu konuların tartışılması halinde kalkacağını söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Kiprianu, süreçteki engelin kalkması isteniyorsa, özlü konuları (yürütme erki, toprak konusu ve mülkiyet konusu) masaya yatıracak ve bunları görüşecek cesarete sahip olunması gerektiğini kaydetti.

Habere göre Kiprianu, özlü konuların, Türk tarafının masaya koyduğu konularla birlikte ele alınması gerektiğini; bu konular görüşülmezse ve kararlar alınmazsa, sürecin ilerlemesinin söz konusu olmayacağını ifade etti.

Gazete, bir diğer haberinde, Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un, kimsenin Kıbrıs sorunuyla ilgili diyalogdan kaçmadığını yazdı.

Habere göre, Theoharus, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “diyalogdan kaçmanın korkakça bir hareket olacağından” bahsetmesi üzerine, kimsenin diyaloga karşı olmadığını; karşı oldukları şeyin, taviz verilmesi ve Kıbrıs sorununun ele alınış şekli olduğunu kaydetti.

Theoharus, bugün yapılan şeyin diyalog olmadığını; “evet efendim” olduğunu iddia etti.

Haberde, Theoharus’un, Pazartesi günü toplanacak Ulusal Konsey toplantısında, Kıbrıs sorununda izlenen politikanın yeniden belirlenmesi için öneri sunacağını söylediği belirtildi.

Gazetenin bir başka haberinde de, Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdikis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup gönderdiğine değinildi. Habere göre, Perdikis, Pazartesi günkü Ulusal Konsey toplantısının, müzakerelerin mevcut safhasının partilere yapılacak bilgilendirme aracılığıyla daha iyi yönetilmesine ve Kıbrıs sorunundaki kabul edilemez tezlerin duyurulacağı, uluslararası topluma yönelik ortak eylem programı belirlenmesine odaklanması gerektiğini söyledi.

Perdikis, müzakerelerin çıkmaza girmesi durumunda, Kıbrıs sorununun göğüslenebilmesi için alternatif öneriler sunmaya hazır olduklarını da belirtti.