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Rum sözcü, Erdoğan ile Çipras'ın görüşmesi gerektiğini vurguladı

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Rum sözcü, Erdoğan ile Çipras'ın görüşmesi gerektiğini vurguladı
Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis, bütün başlıkların 12 Ocak’taki çoklu konferansa kadar görüşülmesi ve kapatılmasının, konferansın başarısını belirleyeceğini savundu.

Simerini’nin haberine göre, Hristodulidis, Kıbrıs sorununda çözüm olup olmayacağı kararının da Ankara tarafından alınacağını iddia etti.

Rum Sözcünün “Nomisma live” isimli yayın organına verdiği röportaja dayandırılan haberde, Cenevre’de 9-11 Ocak’ta yer alacak görüşmelere değinen Hristodulidis, “Hedef, 5 konuda birden anlaşma ve yakınlaşmalar sağlamaktır” dedi.

Hristodulidis “Bunun başarılabilmesi için müzakerecilerin Cenevre’ye kadarki görüşmelerinde, böyle bir gelişmeyi mümkün kılacak ilerlemeyi kaydetmesi lazım. Harita teatisi yapılacağı da unutulmamalı” ifadesini kullandı.

Müzakerelerde bugüne kadar kaydedilen ilerlemeyi “tatmin edici” bulmayan Hristodulidis, “Cenevre hedefinin başarılabilmesi için mümkün olduğunca çok ilerleme istiyoruz.  Olumlu sonuca varabilmemiz için devam eden görüşmelerde altyapı olmasını umuyoruz” dedi.

12 Ocak’ta başlayacak konferansta “sadece güvenlik ve garantiler konusunun ele alınacağını” savunan Rum sözcü “Bu nedenle başka başlıklarda çok sayıda açık konu olursa, olumlu sonuca varma hedefi daha zordur” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ta garantiler veya Trük askerinin kalması aracılığıyla garanti haklarında ısrar edilmesi kabul edilemez. Bu tür, Türk hükümeti tarafından ortaya konulursa, olumlu sonuca gidilmeyecek ve sorumluluğunu da Türkiye taşıyacak.”

Hristodulidis, Cenevre’de “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin hazır bulunması konusuna değinirken ise “Bu konu netleştirildi. İmza sahibi 4 tarafı olan 1960 garantilerinin tasfiyesi konusu da görüşüldü.  Kıbrıs Cumhuriyeti bu prosedüre katılmamazlık edemez” dedi.

Rum Yönetimi’nin Cenevre’deki konferansa AB’nin ve BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinin katılmasını “halkla ilişkiler” maksatlı değil, “esas” maksadıyla istediğini söyleyen Hristodulidis, Güvenlik Konseyi’nin çözümü güçlü bir kararla benimsemesi gerekeceğini belirtti.

Rum ve Yunan hükümetlerinin Kıbrıs sorununun uluslararası yönleriyle ilgili tezlerinin birbiriyle tamamen örtüştüğünü belirten Hristodulidis TC Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Çipras’ın konferanstan önce görüşmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yunan hükümeti ne diyor? Garantiler başlığında ilk görüşme olması için Erdoğan’la görüşmenin gerekli olduğunu söylüyor. Çözüm olacağı beklentisinde değiliz. Ancak görüşme, Cenevre’de olumlu sonuç olasılığını artırır.”

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