Rum Sözcü Letimbiotis: Kürşat Mahkeme’nin koştuğu şartlardan sorumludur

Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın gün içerisinde KKTC’ye geleceği açıklaması üzerine, Kürşat’ın mahkemenin, serbest bırakılması için koştuğu şartlarından sorumlu olduğunu söyledi.

Rum Yönetimi Sözcüsü, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın, Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi kararıyla teminatla serbest bırakılan ve işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın gün içerisinde KKTC’ye geleceği açıklaması üzerine, Kürşat’ın mahkemenin, serbest bırakılması için koştuğu şartlarından sorumlu olduğunu söyledi.

Sigmalive’in haberine göre Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Avukat Akan Kürşat’ın İtalya’dan Güney Kıbrıs’a bu sabah erken saatlerde vardığını, Rum Polis Müdürlüğü’ndeki karakola götürüldüğünü, ifade verdikten sonra Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını söyledi.

Mahkeme’nin, bir sonraki duruşma tarihini tayin ettikten sonra Kürşat’ın mahkeme günü olan 29 Şubat’a kadar serbest bırakılmasına karar verdiğini kaydeden Letimbiotis, “Yargı usullerine göre bu, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin tayin ettiği şartlardan, belirli zamanlarda polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmaktan sorumlu olduğu anlamına gelir” ifadelerini kullandı.