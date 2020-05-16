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Rum sözcüden kapıların açılmasıyla ilgili “şartlar elverdiğinde” açıklaması

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Rum sözcüden kapıların açılmasıyla ilgili “şartlar elverdiğinde” açıklaması
Rum sözcüden kapıların açılmasıyla ilgili “şartlar elverdiğinde” açıklaması

Rum Yönetimi, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarını açmaya “sağlık kriterleri uyarınca şartlar elverdiğinde karar vereceğini” açıkladı.

Fileleftheros’un “Kıbrıs Cumhuriyeti, Şartlar Elverdiğinde Karar Verecek” başlıklı haberine göre Rum Sözcü Kiriakos Kusios, Rum Yönetimi’nin kara sınır kapılarını açma konusundaki resmî tezinin “karar, şartlar elverdiğinde verilecek” şeklinde olduğunu ancak Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, iki lidere gönderdiği mektuplardaki diyalog mesajını da reddetmediğini açıkladı.

Gazeteye göre, Guterres’in mektuplarında iki lidere, kurulan bütün komiteleri güçlendirme ve kara kapılarının yeniden işlemesi için işbirliği çağrısı yaptığını belirten Kusios, şunları söyledi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti geçiş noktalarının yeniden işletilmesine şartlar elverdiğinde, uzmanların tavsiyeleri temelinde, tamamen sağlık ve halk sağlığı kriterlerini dikkate alarak karar verecek.”

Kusis, 4 barikatın işleyişini askıya alırken de olduğu gibi siyasi kriterlerin sözkonusu olmadığını belirtti.

Kusios Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşme ihtimaline değinirken, “Nikos Anastasiadis, herhangi bir gereklilik olursa Kıbrıslı Türklerin lideriyle görüşme iyi niyetine sahiptir” dedi.

AKEL Genel Sekreteri, iki lidere mektup göndererek, işbirliğinin gerekliliğine vurgu yaptığı görüşünü ortaya koydu. Dayanışma Hareketi ise, Guterres’in, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ardından “sağlık krizinin ortasında, kamu sağlığına dönük riskleri dikkate almadan” geçiş kapılarının açılmasına yönelik çağrısını reddetti.

“KARANTİNASIZ GEÇİŞ İSTİYORLAR”

Aynı gazete, “Kıbrıslı Türkler, Karantinasız Geçiş İstiyor” başlıklı haberinde ise, Rum tarafında çalışan Kıbrıslı Türklerin, 14 gün karantina uygulanmadan Güney Kıbrıs’a geçmelerine izin verilmesi talebiyle dün Metehan sınır kapısında eylem yaptıklarını yazdı.

Gazete, Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (PEO) hem Kıbrıslı Türk işçilerin, hem de Rum işverenlerinin mağdur olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıslı Türk işçilerin Rum tarafındaki işlerine kesintisiz erişim taleplerine destek verdiğini yazdı.

Alithia haberi “Guterres’in Mektupları Konusunda Hükümet: Başkan, Akıncı İle İletişime Hazır” ve “Kıbrıslı Türklerden Ay. Demet (Metehan) Barikatında Eylem… İşlerine Dönmek İstiyorlar”  başlığıyla aktardı.

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