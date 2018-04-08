Rum Sözcü:Müzakere değil görüş alışverişi yapılacak

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 16 Nisan’da gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Prodromu, Akıncı ve Anastasiadis’in yemekte müzakere etmeyeceklerini, görüş alışverişinde bulunacaklarını belirtti. Anastasiadis’in 16 Nisan hedeflerini sıralayan Sözcü, bunlar arasında müzakerelerin başlamasına yönelik siyasi irade varlığı ve BM prosedürüne uyulacağının garanti altına alınması, Kıbrıs Türk tarafının müzakere çerçevesi dışında herhangi bir ön koşul sunmayacağının tespit edilmesi, Türkiye’nin mevcut tavrını değiştirmesinin bulunduğunu kaydetti.

Prodromu, çözüm prosedürünü baltalayacağı gerekçesiyle Kıbrıs Türk tarafının doğalgaz komitesi kurulması konusundaki talebinin kabul edilmesinin söz konusu olmadığını da belirtti.

Önceliklerinin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu; ancak enerji planlarını da ertelemeyeceklerini kaydeden Rum Hükümet SözcüsüProdromu, Anastasiadis’in müzakereler için hazır olduğunu söyledi.