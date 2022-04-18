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Rum Sözcüsü, Mavroyannis'in İstifa Ettiğini Doğruladı

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Rum Sözcüsü, Mavroyannis'in İstifa Ettiğini Doğruladı
Rum Sözcüsü, Mavroyannis'in İstifa Ettiğini Doğruladı

Rum Sözcü Marios Pelekanos, 2013’ten beri Rum Müzakereci görevini yürütmekte olan Andreas Mavroyannis’in bu görevinden istifa ettiği haberini doğruladı.

İstifaya resmi gerekçe olarak “Kıbrıs sorununda hareketlilik olmaması” gösterilmesine rağmen Mavoryannis’in, AKEL’in 2023 Başkanlık seçimine yönelik aday belirleme çalışmalarında üzerinde durulan 3 kişilik listede bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Politis ve diğer gazetelere göre, Pelekanos, Mavroyannis’in istifasını Cuma günü sunduğu ve sözleşmesinin sona eriş tarihi olan 15 Mayıs’a kadar görevine devam edeceğini doğruladı.

KIBRIS SORUNUNDA GELİŞME BEKLENMEDİĞİ İÇİN YENİ ATAMA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Pelekanos, yeni bir müzakereci atanması konusunda tercih ve atama yetkisinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ait olduğunu söyledi ancak Başkanlık Sarayı’ndan, “Kıbrıs sorununda gelişme beklenmediğinden bu aşamada, Mavroyannis’ten boşalan Rum Müzakereci mevkiine bir atama yapılmasına gerek duyulmadığı” yolunda bilgiler edinildiğine dikkat çekiliyor.

Mavroyannis’in istifasını yorumlayan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, çok uzun süredir Kıbrıs sorununda gelişme olmadığını, bunun kaygı verici olduğunu belirterek bu durumun hem ülkenin, hem de çözüm ve yeniden birleşme perspektifinin aleyhine olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki bu durgunluktan faydalandığını savunan Stefanu, Rum tarafı olarak, müzakerelerin yeniden başlaması için dinamik yaratılmasına yardımcı olacak somut inisiyatifler almaları gerektiğini söyledi.

Stefanos Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendilerine, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’la görüşmesi hakkında henüz bilgi vermediğinden de şikâyet etti.

ADI AKEL’İN 3 KİŞİLİK ADAY LİSTESİNDE…

Fileleftheros, Rum tarafında 2023’te yapılacak başkanlık seçimi için ittifak arayışlarında DİKO ile uzlaşı yakalayamayan AKEL’in, Cuma günkü 7 saat süren Siyasi Büro toplantısında Andreas Mavroyannis’in de adı bulunan 3 kişilik “kısa bir aday listesi” üzerinde çalıştığını yazdı.

Mavroyannis’in müzakerecilik görevinden istifasının da aynı güne denk geldiğine dikkat çekti.

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