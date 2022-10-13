KOA’dan aldığı bilgilendirmeye göre, Rum takımlarının Avrupa maçlarında, kimliği olmayan taraftarların sahaya giriş yasağının, tüm takımlar ve maçlar için geçerli olduğunu yazdı.

-KOA’dan Kıbrıs Türk basınında çıkan haberlere yanıt

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Rum Spor Örgütü’nün (KOA), Kıbrıs Türk basınında çıkan haberlere ve KKTC yetkililerinin yapmış olduğu “KKTC’den gelecek ve Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olmayan 200 kadar Fenerbahçe taraftarının sahaya girişinin yasaklandığı ya da ambargo uygulandığı” şeklindeki açıklamalarına yanıt verdiğini yazdı.

Gazete Rum Haber Ajansı’nın(KİPE) KOA’dan aldığı bilgilendirmeye göre, Rum takımlarının Avrupa maçlarında, kimliği olmayan taraftarların sahaya giriş yasağının, tüm takımlar ve maçlar için geçerli olduğunu yazdı.

Habere göre yapılan açıklamada Kıbrıs kimliği olmayan taraftarların, yabancıların girişine, sadece misafir takımın organize olan taraftar gruplarını sahaya getirmek istemesi ve bu yönde talepte bulunması durumunda izin verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca böylesi bir durumda, tribünlerde özel alan tahsis edilecek taraftarların listesinin de verilmesi gerektiği ancak bu maç için böyle bir şeyin de yapılmadığı belirtildi.