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Rum taksiciler eylem yaptı

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Rum taksicilerin dün Güney Lefkoşa’da konvoy oluşturarak pahalık, akaryakıt zammı ve bazı Rum taksicilerin KKTC’ye geçişleri sırasında Rum polisi tarından engellenmelerini protesto ettikleri bildirildi.
Rum taksiciler eylem yaptı

Rum taksicilerin dün Güney Lefkoşa’da konvoy oluşturarak pahalık, akaryakıt zammı ve bazı Rum taksicilerin KKTC’ye geçişleri sırasında Rum polisi tarından engellenmelerini protesto ettikleri bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa Taksiciler Birliği’ne üye taksicilerin, Güney Kıbrıs’taki akaryakıt zamları, pahalılık ve bazı üyelerinin Metehan sınır kapısından geçişleri sırasında sorunlarla karşılaşmalarını düzenledikleri bir konvoyla protesto ettiklerini yazdı.

Taksicilerin konvoyunun derneğin önünden başlayarak Rum Başkanlık Sarayı çemberine kadar gittiğini, oradan Ayios Demetios (Metehan) sınır kapısına gelen konvoyun daha sonra ise Maliye Bakanlığı önünde sonlandığını aktaran gazete, taksiciler adına açıklamada bulunan birlik sözcüsü Vasilis Yiotis’in ise, eylemin asıl sebebinin pahalılık olduğunu ifade etti.

Yiotis, eylemin başlama sebebinin, bazı taksicilerin Metehan sınır kapısında, araçlarına el konulacağı yönünde tehditler olduğunu vurgulayarak taksicilerin eylemlerine Mağusa bölgesinden taksicilerin ve pahalılık karşıtı örgütlerin de katıldıklarını ifade etti.

Taksicilerin bu eylemini her Salı günü yineleyeceklerini de vurgulayan Yiotis, on gündür bir tek yetkilinin dahi çıkıp KKTC’den Güney Kıbrıs’a ürün getirmenin “herkes için geçerli olduğu” yönünde bir açıklama yapmadığını da ifade etti.

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