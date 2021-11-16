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Rum taksiciler greve gidiyor

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Lefkoşa Rum Şehir Taksicileri Birliği, Gümrük Dairesi çalışanlarının “Kuzeyden yakıt alırsanız araçlarınıza el koyacağız” tehdidine karşı süresiz greve gidecekleri açıklaması yaptı.
Rum taksiciler greve gidiyor

Lefkoşa Rum Şehir Taksicileri Birliği, Gümrük Dairesi çalışanlarının “Kuzeyden yakıt alırsanız araçlarınıza el koyacağız” tehdidine karşı süresiz greve gidecekleri açıklaması yaptı.


Alithia gazetesi, Lefkoşa Rum Şehir Taksiciler Birliği’nin, Taksiciler Birliği ile istişare ederek süresiz greve gitme kararı aldığını yazdı.  


Habere göre, Lefkoşa Rum Şehir Taksicileri Birliği, Gümrük Dairesi çalışanlarının, taksi şoförlerini “yakıt almak için Kuzey’e geçmeniz durumunda araçlarınıza el koyacağız” şeklinde tehdit ettiğini ifade etti. 


Birlik Başkanı Panayiotis Kilili, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, grev sırasında taksicilerin yolları kapatma yönündeki niyetini de dile getirdi.  

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