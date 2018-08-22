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Rum taksiciler Türk taksicilerden şikayetçi

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Kıbrıslı Rum taksicilerin, yurt dışından Larnaka Havalimanı’na veya Rum kesimine giden turistlerin, Kuzey Kıbrıs’taki taksiler tarafından taşınmasından şikâyetçi oldukları belirtildi.
Rum taksiciler Türk taksicilerden şikayetçi

Kıbrıslı Rum taksicilerin, yurt dışından Larnaka Havalimanı’na veya Rum kesimine giden turistlerin, Kuzey Kıbrıs’taki taksiler tarafından taşınmasından şikâyetçi oldukları belirtildi.


Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Türk Taksilerle İlgili Durum Tahammül Edilemez” başlıklı haberinde, yurt dışından Larnaka Havalimanı’na veya Rum kesimine giden turistlerin, Kuzey Kıbrıs’taki taksiler tarafından taşınmasının Rum taksiciler için “tahammül edilemez bir şey” olduğunu ve “Kıbrıslı Rum taksicilerin, Kıbrıslı Türk taksicilerin işlerini ellerinden aldıklarını gördüklerini” yazdı.

Haberde, gazeteye bu konuda şikâyette bulunan Rum taksicilerin, havalimanındaki haksız rekabetin önemli ölçüde arttığı iddiasında bulundukları ifade edildi.

Gazete Rum taksicilerin, Kıbrıslı Türk ve Türk turizm acentelerinin, Larnaka Havalimanı üzerinden Kuzey Kıbrıs’taki turizm bölgelerine turist taşıdıkları, aynı zamanda Kıbrıslı Türk taksicilerin, Kuzey Kıbrıs’taki düşük akaryakıt fiyatlarından ötürü, yolcu sayısı ve güzergâhın uzunluğuna göre, Rum taksicilerden yüzde 20 ile yüzde 40 arasında daha düşük fiyat teklifinde bulunduklarından şikâyetçi olduklarını da ekledi.

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