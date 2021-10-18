Rum Tapu Dairesi’nde İşlemler Yavaş

Rum Tapu Dairesi’nde 43 bin dosyanın beklemede olduğu ve dosyaların büyük bir çoğunluğunun inceleme ve tamamlanma işlemlerin 8 ila 10 yıl aldığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Tapu Dairesi İşkence” başlığı altında manşetten verdiği haberinde, Rum Tapu Dairesi’nde birçok dosyanın uzun yıllardır beklemede olduğu, birçok dosyanın işlemlerinin tamamlanmasının ise 8 ila 10 yıl alabildiğini yazdı.

Haberde, İçişleri Denetleme Komitesi tarafından hazırlanan raporda, tapu dairelerinde işlemlerin ve prosedürlerin gereğinden fazla ve çok yavaş olduğu, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 42 bin 590 dosyanın beklemede bulunduğu ve 2019 yılının ilk on ayında işleme alınan dosyaların yüzde 47,5’inin ise 2001-2010 yılları arasında daireye sunulmuş oldukları vurgulandı.