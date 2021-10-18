  • BIST 1.417,700
  • Altın 529,61
  • Dolar 9,2950
  • Euro 10,7700
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Rum Tapu Dairesi’nde İşlemler Yavaş

» »
Rum Tapu Dairesi’nde İşlemler Yavaş
Rum Tapu Dairesi’nde İşlemler Yavaş

Rum Tapu Dairesi’nde 43 bin dosyanın beklemede olduğu ve dosyaların büyük bir çoğunluğunun inceleme ve tamamlanma işlemlerin 8 ila 10 yıl aldığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Tapu Dairesi İşkence” başlığı altında manşetten verdiği haberinde, Rum Tapu Dairesi’nde birçok dosyanın uzun yıllardır beklemede olduğu, birçok dosyanın işlemlerinin tamamlanmasının ise 8 ila 10 yıl alabildiğini yazdı.

Haberde, İçişleri Denetleme Komitesi tarafından hazırlanan raporda, tapu dairelerinde işlemlerin ve prosedürlerin gereğinden fazla ve çok yavaş olduğu, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 42 bin 590 dosyanın beklemede bulunduğu ve 2019 yılının ilk on ayında işleme alınan dosyaların yüzde 47,5’inin ise 2001-2010 yılları arasında daireye sunulmuş oldukları vurgulandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar’dan Kathimerini Aracılığıyla Mesaj… “Kıbrıslı Türkler Aynen Kıbrıslı Rumlar Gibi Egemendir”17 Ekim 2021 Pazar 16:00
  • Kıbrıs Özel Temsilcisi Atanmamasının Nedeni…“BM’nin İletişimsizliği ve Taslakta Yapılan Kelime Hatası”17 Ekim 2021 Pazar 15:45
  • Libya’ya Silah Kaçırdığı Düşünülen Uçak Konusunda BM’den Açıklama17 Ekim 2021 Pazar 15:30
  • Mısır’la Elektrik Şebekelerinin Birleştirilmesi Anlaşması17 Ekim 2021 Pazar 15:20
  • AKEL’den “Kıbrıslı Türklere Destek”17 Ekim 2021 Pazar 15:10
  • Nato Modelinde Avrupa Savunması…17 Ekim 2021 Pazar 15:00
  • İsrail’in Yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi’yle Söyleşi17 Ekim 2021 Pazar 14:55
  • Kıbrıslı Rumların 1821 Ayaklanması’na Katkısı17 Ekim 2021 Pazar 14:42
  • Doğu Akdeniz’de “Sondaj Savaşları”17 Ekim 2021 Pazar 14:39
  • AKEL: Görüşlerinden dolayı mağdur edilen Kıbrıslıtürklerle dayanışma içerisindeyiz16 Ekim 2021 Cumartesi 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti