Rum tarafı cinayet zanlısını iade etti!

Özersay açıkladı.İşte o açıklama;

Uzun süredir BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafıyla yürütmekte olduğumuz diyalog sonucunda bugün itibariyle sanatçı Hasan Işık Özgöçmen cinayeti zanlısı Pakistan Uyruklu şahsı az önce BM aracılığıyla Rum tarafından teslim aldık. Aynı zamanda Rum tarafında işlenmiş olan bir cinayetin zanlısı olan Gürcistan vatandaşı şahısları da yine az önce BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına teslim ettik.

Bu pratik bir düzenleme olarak iki taraf arasında diyalog yoluyla işbirliği yapılmasını mümkün kılmış olan bir gelişmedir. Bu adanın hangi tarafında işlenmiş olursa olsun suçların cezasız kalmaması adına bunu önemsiyoruz. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

NE OLMUŞTU?

53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen öldürüldü

Çayönü’nde yaşan 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen, 30/09/2018 tarihinde İskele’de ormanlık alanda ölü bulundu. Özgöçmen’in öldürüldüğü açıklandı.

Çayönü’nde yaşan 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen, İskele’de ormanlık alanda ölü bulundu. Özgöçmen’in öldürüldüğü açıklandı.

Polis Basın Subaylığı, İskele'de, Long Beach Otel ile Ötüken kavşağı arasındaki ormanlık arazide bu sabah saat 07.30 sıralarında ölü bulunan kişinin Çayönü'nde sakin 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen olduğunu, Özgöçmen’in boğularak öldürüldüğünü duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.