Rum Tarafı Derinya konusunda pazartesini bekliyor

umhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Barış Burcu’nun Derinya ve Aplıç kapıların (12 Kasım’da) açılmaya hazır olduğu açıklamasına karşın Rum basını “Rum tarafının, pazartesi sabahına kadar, Derinya ve Lefke/Aplıç kapılarının iki tarafın anlaştığı gibi açılacağından emin olamayacağını” yazdı

Fileleftheros haberi “Pazartesi Göreceğiz… Barikatların Açılması İçin Her Şeyin Hazır Olup Olmadığı 12 Kasım Sabahı Belli Olacak… Piroi ve Kokkina Geçiş Noktaları Da Perde Önüne Geliyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Rum tarafının, “Derinya geçiş noktası konusunda her şeyin iki lider arasında uzlaşıldığı gibi olacağı, hiçbir sürprizle karşılaşılmayacağını, yani bölgedeki Türk nöbet kulübesinin geçiş noktalarından görünmeyeceğini” netleştirmek için BM Barış Gücü ile istişarelerinin dün gün boyu devam ettiğini yazdı.

“Yapılan istişarelere ve verilen teyitlere rağmen Rum tarafının, pazartesi sabahını beklemek istediğini” yazan gazete Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendi basın toplantısında söylediklerine cevap vermek üzere planladığı basın toplantısı için 12 Kasım akşamını seçmesinin “Derinya ve Lefke/Aplıç geçiş noktalarının açılmasını kullanmak istediğinin göstergesi olduğunu” iddia etti, Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Burcu’nun, Derinya ve Aplıç kapılarının açılmaya hazır olduğunu dün akşam sosyal medya üzerinden açıkladığını da okurlarına aktardı.

Politis “Taşınmalar Son Anda Yapıldı… Derinya Barikatının Açılması İçin Son Hazırlıklar… Burcu, Kıbrıslı Türklerin Üstlerine Düşenleri Daha Dün Tamamladıklarını Açıkladı” başlığıyla aktardığı haberinde Rum Yönetimine, askeri nöbet kulübesinin kaldırılması da dahil, son adımların atıldığına dair resmî bilgilendirme yapılmadığını yazdı.

“PİROİ VE KOKKİNA’DA, KONTROL NOKTASI GEREKMEDEN GEÇİT YARATILABİLİR”

Fileleftheros “bugüne kadar hep Kıbrıs Türk tarafının istediği noktalarda kapı açıldığı” görüşünün hâkim olduğu Rum tarafında neden“Piroi” (Gaziler) ve “Kokkina”da (Erenköy) da geçitler açılmadığının sorgulandığını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Akıncı ile 26 Ekim’deki görüşmelerinde Gaziler’de geçiş kapısı açılması konusunu gündeme getirdiği, Rum tarafının Erenköy’de geçit konusunu 2006’da öncelikli olarak masaya koyduğu hatırlatılan haberde Ekologlar’ın dün bildiri yayımlayarak Gaziler ve Erenköy’de geçiş noktası açılması talebini yinelediği kaydedildi.

Habere göre Ekologlar “sözü edilen bölgelerde, diğer bölgelerdeki gibi kontrol noktalarına gerek duyulmadan geçit yaratılabilir. her iki tarafta kontrol noktaları gerektirmeden denetimli geçiş yapılabilir” iddiasını ortaya koydu.

Gazete bugün saat 15.00’te Aşağı Pirgo’da, Erenköy barikatının açılması konusunda eylemlerin eşgüdümü için Aşağı Pirgo ihtiyar heyetinin inisiyatifinde bölgesel bir toplantı gerçekleştirileceğini haber verdi.

“SIRA ERENKÖY’DE”

Politis “Kokkina İle İlgili Top Yükün Talep… Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler Bugünkü Toplantıda Koordine Oluyor” başlıklı haberinde Aşağı Pirgo ve yöre unsurlarının, Aplıç ve Derinya’dan sonra “sıranın Erenköy’e geldiği” görüşünde olduklarını, Erenköy’de geçit açılması yönünde baskı yapmak maksadıyla bugün akşamüzeri bölgesel eşgüdüm toplantısı yapacaklarını yazdı.

Habere göre Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus iki toplumlu barikatların açılması komitesinin işbirliğinde, saat 15.00’te düzenlenecek toplantıya bölge sakini Kıbrıslı Türklerle Rumların katılacağını söyledi. İki Toplumlu Barikatların Açılması Komitesi Rum Başkanı Andreas Karros da Erenköy “barikatının hemen ve çok masrafa gerek olmadan açılabileceğini, gerekli tek şeyin barikatın tamiri olduğunu” belirtti