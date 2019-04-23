  • BIST 95.953
  • Altın 238,923
  • Dolar 5,8268
  • Euro 6,5545
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Rum tarafı hayati önemdeki konuları listelemeyi kabul etmiyor

» »
Rum tarafı hayati önemdeki konuları listelemeyi kabul etmiyor
Rum tarafı hayati önemdeki konuları listelemeyi kabul etmiyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, Kıbrıslı Türkler için hayati öneme sahip gördüğü ve karar alınması için bir olumlu oy haklarını teslim ettiği konuların neler olduğunu açıklamaya çağırdığı yazılı açıklamasına, Rum tarafından “liste mantığına girmeyiz” cevabı geldi.

Politis “Hayati Öneme Sahip Konular İsimlendirilmiyor… Kıbrıs Rum Tarafının Kaynaklarından, Siyasi Eşitlik Konularına Dair Liste İsteyen Akıncı’nın Eleştirilerine Net Cevap” başlıklı haberinde, Rum tarafından adını vermediği bir kaynağa dayanarak Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Anastasiadis’in hayati önemde gördüğü konuların hangileri olduğunu açıklaması çağrısının Rum tarafında kabul görmediğine işaret etti.

Haberde adı açıklanmayan ancak yetkili olduğu belirtilen kaynak, “Kıbrıs Rum tarafının, siyasi eşitlik ve hayati öneme sahip konular meselesinde kamuoyu önünde müzakereye veya havadan çatışmaya girmeye ne niyeti ne de isteği vardır” dedi, şunları ekledi:

“Tarafların, Kıbrıs Türk tarafının bir olumlu oy hakkına sahip olacağı meselelerle ilgili detaylı bir liste hazırlamaya girişmelerinin hiçbir mantığı yoktur, keza bu liste hiçbir zaman tam olamaz. Kıbrıs Rum tarafı bu noktaya, taraflar arasında ilkelere dayalı anlaşmaya varması gereken meseleler olarak yaklaşıyor. Bir anayasada, Kıbrıs Türk tarafını toplum olarak olumsuz etkileyecek veya hayati öneme sahip konularda bir olumlu oy hak olarak kaydedilebilir. Böyle bir konu için de anlaşmazlıkların etkin çözüm mekanizması üzerinde uzlaşılması gerekir.”

Kaynağın anlattığına göre Rum Başkanlık Sarayı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “bu meseleye iyi niyetli yaklaşmadığına ve bu tür konuların kamuoyu önünde müzakeresinde ısrar ederek prosedürde sorun yaratmayı hedeflediğine” inanıyor.

Anastasiadis’in müzakere taktiğinin, Akıncı’nın “Bakanlar Kurulu’nda bir olumlu oy uzlaşısından caymasından” etkilendiğini savunan kaynak, Akıncı’nın Cenevre Konferansı ve sonrasında tali öneme sahip organlar da dahil bütün meselelerde bir olumlu oy hakkı talep ettiğini, bunun da olguları ve Rum tarafının tavrını değiştirdiğini” iddia etti.

Kaynak “taraflar bütün meselelerde anlaşmaya varma nihai hedefiyle özlü bir müzakereye girmeye karar verdiklerinde, masaya sunulacak ve Kıbrıslı Türkler için bir olumlu oy hakkı olacak durumların hangileri olduğunu belirleyecek ana meselelerin ve yönlerin listesi şekillendirilecek” dedi, şunları da ekledi:

“Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin etkin katılımı meselesini garantilerin kalması meselesine bağlamaya çalıştığı dikkatimizden kaçmıyor. Tarafların bu siyasi eşitlik merkezli tartışmaya girmesi ile Kıbrıs Rum tarafı açısından ana mesele olması gereken, işgal askerlerinin çekilmesi ve garantilerin kaldırılması konusu gözden kaçıyor. Guterres’in son raporunda ne bu konuda herhangi bir ifade var ne de herhangi bir yerinde Türkiye’nin adı zikrediliyor.”

Gazete “hiçbir kuşku kaldırmaz” diye nitelediği kaynaklarının “Cenevre’de ve Mont Pelerin’de düşük politika konularında ve Alt Meclis düzeyinde olumlu oy ile ilgili olguların ve nelerin Kıbrıslı Türkler için hayati öneme sahip konular addedilmesi gerektiğinin büyük ölçüde netleştiğine” inanç belirttiklerini yazdı, devamla şu sözlerini aktardı:

“Aynı kaynaklar, bakanlar kuruluyla ilgili bütün konularda bir olumlu oy üzerinde uzlaşıldığını ve ikincil öneme sahip örgütler düzeyinde bir olumlu oy meselelerinin de netleştirildiğini söylüyor. Kıbrıslı Türklerin bir olumlu oy hakkı olacak organlar/konulardan bazılarını Kamu Hizmeti Komisyonu, suyun adil paylaşımı, radyo ve televizyon frekansları, vb. olarak sıralıyor. Yasama yetkisi (Üst Meclis) düzeyindeki meselelerde de her bir taraftan 2/5 basit çoğunluk olması gerektiğinde de uzlaşıya varılmıştı. Bu meselelerden bazıları da dış politika, savunma, güvenlik ve bütçe alanlarıydı.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yazdan önce Güney Kıbrıs’ta ilk beşli görüşme22 Nisan 2019 Pazartesi 16:07
  • Sözcü Prodromu: “Enerji programımız devam edecek”22 Nisan 2019 Pazartesi 11:06
  • Anastaiadis bu hafta Vladimir Putin ile görüşecek22 Nisan 2019 Pazartesi 11:04
  • Akıncı’nın Anastasiadis’e soruları Rum basınında22 Nisan 2019 Pazartesi 10:56
  • Prodromu gayrı resmî konferans haberini yorumladı…22 Nisan 2019 Pazartesi 10:50
  • Rumlar ekonomik durumdan memnun değil21 Nisan 2019 Pazar 13:45
  • “Glafkos Klerides’in miras bıraktıkları temelinde siyaset yapmaya devam edeceğim” dedi.21 Nisan 2019 Pazar 13:44
  • İkinci kadın cesedi de bulundu21 Nisan 2019 Pazar 13:29
  • McKenzie Binası yıkılıyor21 Nisan 2019 Pazar 12:09
  • Kıbrıslı Rum şahsın suçunu itiraf ettiği bildirildi21 Nisan 2019 Pazar 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti