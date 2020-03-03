‘Rum tarafı kendini tek egemen güç görerek geçiş kapılarını kapattı’

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, 26 Nisan’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Başbakan ziyaret programı kapsamında ilk olarak, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini ziyaret etti.

Birlik Başkanı Seran Aysal ve Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Tatar’a, Genel Sekreter Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu eşlik etti.

Tatar burada gerçekleştirdiği konuşmada, Birliğe bağlı mühendis ve mimarların ülkenin kalkınmasına

yaptıkları katkıların yadsınamayacak kadar büyük olduğunu belirterek, bunun yakın örneğinin İmar planı çalışmaları ve Girne Amerikan Üniversitesi’nin Devlete devredilen hastanesi sırasında hayat bulduğunu söyledi.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde de birliğe bağlı üyelerle birlikte çalışma arzusu taşıdıklarını da aktardı.

Tatar, geçtiğimiz hafta yaşanan üzücü hastane yangınına da değinirken, mimar ve mühendislerin de etkin katılımıyla yapılması zorunlu olan bir tatbikatın önemine değindi.

Başbakan Tatar konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinerek, artık gerçekler temelinde gerçekleştirilecek müzakereler sonucunda yan yana 2 devletli bir çözüme ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Bugüne kadar yürütülen müzakerelerle bir sonuca varılamadığını, bunun olmasının bundan sonra da mümkün görülmediğini dile getiren Tatar, Rum tarafının 4 geçiş kapısını kendini tek egemen güç görüp kapatmakla her zamanki tutumunu sergilediğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal da, “Kıbrıs Türkünü daha ileriye taşıyacak bir lider istiyoruz” diyerek, Kıbrıs Türkünün dünya ile bütünleşmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Aysal, Rum tarafının tek taraflı olarak 4 geçiş kapısını kapatmasının da kabul edilemez olduğunu vurguladı.