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Rum tarafı New York'ta "özlü" bir görüşmeyi mümkün görüyor

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Rum tarafı New York'ta "özlü" bir görüşmeyi mümkün görüyor
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM’nin 72’nci Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde Genel Sekreter Antonio Guterres’le 22 Eylül’de yapacağı görüşmede, “raporu geciktiği için” BM’nin niyetini teşhis etmeye çalışacağı haber verildi.

Politis’in “Guterres’le Anahtar Randevu” başlıklı haberine göre, Genel Sekreter’e, Guterres çerçevesi zemininde diyalog masasına dönmeye hazır olduğunu söylemesi beklenen Anastasiadis, yeni öneriler sunmayıp Genel Sekreter’in ve Kıbrıs Türk tarafının niyetini görmeyi bekleyecek.

Habere göre Rum Başkanlık Sarayı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’ta görüşmesini, ancak özlü olacak ise mümkün görüyor ancak Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus sosyal medyadaki paylaşımında; ısrarla “planlı liderler görüşmesi” yönünde “bilgiler bulunduğunu” savundu.

Heyeti ile birlikte 18-22 Eylül’de New York’ta olacak Anastasiadis’in 21 Eylül’de BM Genel Kurul kürsüsünde konuşma yapacağı, Genel Sekreter’le görüşmesinin 22 Eylül saat 12.00 (yerel saatle) olarak kesinleştiği ancak diğer temaslarının halen  planlama aşamasında bulunduğu kaydedildi.

Fileleftheros “New York’a Taşınıyorlar… Akıncı ve Anastasiadis Önümüzdeki Hafta Temaslar İçin Aynı kentte Olacak” başlıklı haberinde, Akıncı ve Anastasiadis’in aynı kentte olacağını, ana gündem maddesi Kıbrıs sorunu olmakla birlikte farklı görüşme programları izleyeceklerini yazdı.

Her ikisinin de, Genel Sekreter’in iyi niyet misyonu raporunun Güvenlik Konseyi’ne sunulması ışığı altında kendi tezlerini kabul ettirmek için son bir çaba harcayacağına işaret eden gazete, Anastasiadis’in şu ana kadar üç önemli randevusunun kesinleştiğini yazdı.

EL SİSİ VE LAVROV’LA GÖRÜŞECEK

Habere göre Anastasiadis, Genel Sekreter’le randevusu dışında ayın 19’unda Mısır Devlet Başkanı El Sisi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşecek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin önümüzdeki günlerde ayarlanması bekleniyor.

Anastasiadis’in şu ana kadar Amerikalılar ile herhangi bir teması netleşmiş değil ancak New York’ta olacağı süre içerisinde bazı temaslar ayarlanması ihtimal dışı görülmüyor.

“BM BARIŞ GÜCÜ’NÜN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI KARARI TÜRK TARAFINA İSTEDİĞİ CEVAPLARI VERDİ”

Aynı gazete “A. Mavroyannis: Devam İçin Zemin Var” başlıklı haberinde, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in, Kıbrıs  sorunundaki çabanın devamı için zemin bulunduğu görüşünü ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre Mavroyannis özel bir TV kanalına yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Genel Sekreter ile yapacağı görüşmenin “Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümü taahhüdüne bağlılığını teyit etmesi için iyi bir fırsat olacağını” söyledi.

Crans Montana’dan bugüne kadar geçen süre içerisinde, önemli addettiği gelişmeler olduğu kanaatini de ortaya koyan Mavroyannis buna örnek olarak, BM Barış Gücü’nün görev süresinin yenilenmesini gösterdi, bu vesileyle Türk tarafına “istediği cevapların verildiğini” savundu.

Mavroyannis “Türk tarafının Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasını da, prosedürün BM parametreleri içerisinde kalmasını da, iyi niyet misyonunun devamını da  arzu etmiyordu, her üç konu da BM Barış Gücü ile ilgili kararda var” dedi.

Alithia haberi “New York’ta Anastasiadis-Guterres Görüşmesi” başlığıyla aktardı ve Anastasiadis’le birlikte New York’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde Mısır, Yunanistan ve Filistin’li denkleri ile iki üçlü görüşme (Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır ve Güney Kıbrıs-Yunanistan-Filistin) yapacağını hatırlattı.

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