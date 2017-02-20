“Rum tarafı, siyasal eşitliği kabul etmekte zorlanıyor"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakereleri ve Rum Meclisi’nden çıkan plebisit anma kararını Anadolu Ajansı’na değerlendirdi.

Plebisit kararına ilişkin Rum lider Nikos Anastasiadis’in ‘kararı benimsemediğini tüm dünyaya ve Kıbrıs Türk halkına doğru ve net bir mesaj olarak iletmesi’ gerektiğini kaydeden Akıncı; ‘Bu irade beyanı olmadıkça yapılacak görüşmelerde bir ilerleme sağlamamız ne yazık ki mümkün olmaz’ dedi.

Akıncı; ‘Anastasiades’in adım atması halinde yeni bir değerlendirme yapılacağını’ bildirdi.

Plabisit anmasını ‘vahim bir karar’ olarak değerlendiren Akıncı; ‘ELAM gibi ırkçı bir parti iki sandalye ile meclisin bütün çoğunluğunu peşinden sürüklemiştir. Bu gelecek kaygılarımıza da neden olacak olan bir olgudur’ diye konuştu.

Kıbrıs Türklerinin adada bulunacak bir çözümün garanti ve güvence altına alınmasına verdiği önemi vurgulayan Akıncı, Türkiye’nin güvence sağlaması konusundaki kanaatlerinin ne kadar yerinde olduğunun Rum meclisinin aldığı Enosis kararıyla ortaya çıktığının altını çizdi.

Müzakere sürecine ilişkin ise Akıncı, “çözüm isteğini’ yineledi.

“Biz, Kıbrıs’ta gerçekten siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli, iki toplumlu bir federal çözümün mümkün olan bu şartlarda en iyi çözüm olduğunu değerlendiriyoruz’ diyen Akıncı; ‘Bunu uluslararası camianın, BM’nin, AB’nin ve Türkiye’nin desteklediğini görüyoruz. Bunu iyi niyetle bugüne kadar sürdürdük. Bunu son dönemde özellikle 5’li konferans aşamasına kadar getirdik. 5’li konferans aşamasına getirmemizde KıbrısTürk tarafının çok katkıları oldu” diye konuştu.

Rum lider Anastasiadis’in masadan kalkmasının ardından bir kurgu yaratarak müzakerelerden Kıbrıs Türk tarafının ayrıldığı gibi bir izlenim oluşturmaya çalıştığını’ kaydeden Akıncı; “Herkes bizim çözüm doğrultusunda ne kadar siyasi iradeye sahip olduğumuzu çok açık ve net bir şekilde, en azından son 20 aydır gördü. Dolayısıyla boşuna bir çabadır’ dedi.

‘Müzakerelerde Rumların, Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitliğini somut göstergeleriyle kabul etme noktasına gelmekte zorlandığına’ vurgu yapan Akıncı; ‘Eğer bu şekilde zorlanmaya devam edeceklerse zaten bu müzakerelerden hiçbir sonuç çıkmaz. Rum tarafı, çok daha güven verici olmalıdır. Bütün dünyaya ve kendi toplumuna da anlatmalıdır. Kendisi de toplumunu gerçeklere hazırlamak durumundadır. Bütün mesele zihniyet devrimini yapmasından geçmektedir. Bunu yapmak için de zaman şimdidir” değerlendirmesinde bulundu.