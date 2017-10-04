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Rum tarafı, Türkiyeyi "asimilasyon yaptığı" gerekçesiyle şikayet ediyor

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Rum tarafı, Türkiyeyi "asimilasyon yaptığı" gerekçesiyle şikayet ediyor
Rum Dışişleri Bakanlığı Türkiyeyi BM’ye “işgal altındaki bölgelerin asimilasyon yaptığı" gerekçesiyle şikayet ediyor

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, KKTC ile Türkiye arasındaki elektrik bağlantısı çabalarına ilişkin tartışma çerçevesinde, dün Rum Meclisi Dış İlişkiler ve Avrupa Konuları Komitesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Rum hükümetinin, Türkiye’yi “işgal altındaki bölgelerin asimilasyonu faaliyetlerine ilişkin olarak, uluslararası düzeyde şikâyet etme girişiminde bulunacağını söylediği” haber verildi.

Politis gazetesi “BM’ye Şikâyet… İşgal Altındaki Bölgelerin Asimilasyonu Konusunda Kıbrıs Belgesi” başlıklı haberinde, Kasulidis’in, Rum kesiminin Türkiye’ye “ENTSO” (Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Örgütü) tarafından yaptırımlarda bulunulması çabasının, en iyi durumda Türkiye’yle ilgili gözlemci statüsünün kaybedilmesine yol açabileceğini söylediğini iletti.

Kasulidis’in, bunun gerçekleşmesi için, ilgili kararın büyük çoğunlukla alınması gerektiğini dile getirdiğini ileten gazete, Kasulidis’in milletvekillerini, Rum Yönetimi’nin BM’deki Daimi Temsilcisi tarafından önümüzdeki günlerde BM’ye “Türkiye’nin işgal altındaki bölgelerin asimilasyonuna ilişkin çabası konusunda şikayet edileceği bir belge takdim edeceği konusunda bilgilendirdiğini” kaydetti.

Açıklamasında Türkiye tarafından buna tepki gösterileceği öngörüsünde bulunan Kasulidis, devamla, Rum Yönetimi tarafından başka bir belge hazırlandığını da ifade etti.

Hizmet vermekte oldukları ülkelerin hükümetlerine iletmeleri için, Rum diplomatik misyon şeflerine dağıttıkları başka bir belge hazırlandığını izah eden Kasulidis, bunun “vatandaşlık verilmesiyle kolonizasyonun artması, KKTC’deki 300 cami ve 320 dini hizmet görevlisine atıfta bulunularak Müslüman unsurların artması, KKTC’de dini okullar olması, yargı sisteminin değiştirilmeye çalışılması ve eğitim reformu” konularıyla alakalı olduğunu iddia etti.

Gazete söz konusu belgede “insan haklarının ihlal edilmesi ve Gülen örgütüne ait oldukları şüphesiyle

insanların tutuklanmasına” işaret edildiğini de yazdı.

Gazeteye göre “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın çevresindeki bir şebekeye ait çeşitli şirketlerin, Kıbrıslı Türkleri sömüren tekeller aracılığıyla uygun bir zemin bulduklarını ve işgal altındaki bölgelere yatırım yaptıkları” iddiasında da bulunan Kasulidis, Türkiye’den KKTC’ye su taşınması konusunda “böyle yaptıklarını ve elektrik taşınması konusunda da bu şekilde yapmayı amaçladıklarını” iddialarına ekledi.

Haravgi gazetesi ise haberinde, Rum Yönetimi’nin bugün, Birleşmiş Milletlere (BM), Türkiye’ye “işgal altındaki bölgelerin asimilasyonuna ilişkin çaba konusunda sorumluluk yükleneceği bir mektup göndermesinin beklendiği” haber verdi.

Gazete, Türkiye’nin “Kıbrıs toprakları üzerindeki bir dizi faaliyetini kapsayacak” olan mektubun, Rum Yönetimi’nin BM’deki Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu tarafından sunulacağını ekledi.

Alithia gazetesi ise “Ankara İşgal Altındaki Bölgeleri İşte Böyle Asimile Ediyor…” başlığıyla yer verdiği haberinde, Kasulidis’in elektrik konusunda, Rum Dışişleri Bakanlığı olarak Avrupa örgütünün genel sekreterine ve AB Genişleme ve Enerji Genel Müdürlükleri direktörlerine mektup gönderildiğini söylediğini yazdı.

Brüksel’de görüşmeler ve temaslar yapıldığını ve bunların sürdüğünü ifade eden Kasulidis, aynı zamanda ilgili örgütlerin de konu hakkında bilgilendirildiğini söyledi. Kasulidis, Bakanlık tarafından “ENTSO” örgütüne mektuplar gönderildiğini de ifade etti.

Gazeteye göre Rum İletim Sistemi Operatörü Direktörü Hristos Triaros ise, Türkiye’nin konuyu ENTSO’da ortaya koymaya çalıştığını fakat Rum kesiminin şu ana kadar bunu engellemeyi başardığını sözlerine ekledi.

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