 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.742
  • Altın 146,169
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAMerkel: Türkiye ile AB müzakerelerinin sonlandırılmasını talep edeceğim

Rum tarafı yeni plakaları tanımadı: Polis ceza kesiyor!

»
Rum tarafı yeni plakaları tanımadı: Polis ceza kesiyor!
KKTC' Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın Avrupa standartlarına uyum çalışmaları kapsamında değişikliğe gittiği araç plaka tüzüğü gereğince birçok araçta uygulanan yeni plakalar Rum polisine takıldı.

Rum polisi Güney Lefkoşa'da bazı araçlara yeni plakaları nedeni ile ceza kesti. Geçtiğimiz günlerde başlanan yeni uygulamaya uygun araçlarına plakaları takan KKTC sürücülerinin birçoğu sınır kapılarından geri çevrilirken fark edilmeyen ve Rum kesimine geçen bazı araç sürücülerine ise Rum polisi tarafından 85 Euro para cezası uygulandığı öğrenildi.

Rum polisinin Kıbrıslı Türk vatandaşlara yaptığı açıklamada ise arka sarı ön beyaz kenarları kırmızı çizgili plakalarla Güney'de seyahat izni bulunduğu ve bunun haricinde seyahat edilemeyeceği belirtildi.

İlgili Haber;

Zeki Çeler açıkladı...Güneye geçerken bu plakalara dikkat!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • RMMO'nun kışlaları Larnaka dışına taşınıyor13 Eylül 2017 Çarşamba 11:42
  • Limasol’da G-3 ve mühimmat bulundu13 Eylül 2017 Çarşamba 11:40
  • Rum komandolar İsrail'e gidiyor13 Eylül 2017 Çarşamba 11:39
  • Anastasiadis: Crans-Montana'da bana sunulan Türkiye'nin talepleriydi13 Eylül 2017 Çarşamba 11:37
  • Rum tarafı New York'ta "özlü" bir görüşmeyi mümkün görüyor13 Eylül 2017 Çarşamba 11:36
  • Anastasiadis 21 Eylül'de New York'ta konuşacak11 Eylül 2017 Pazartesi 11:29
  • Anastasiadis şartı kabul edilmezse Akıncı ile görüşmek istemiyormuş11 Eylül 2017 Pazartesi 11:28
  • Anastasiadis: “onisiforos ile ilgili kötümser değiliz”11 Eylül 2017 Pazartesi 11:27
  • KKTC'den gümrüksüz sigara ve tütün iddiası11 Eylül 2017 Pazartesi 11:26
  • Askeri deniz üssünde iyileştirme çalışmaları11 Eylül 2017 Pazartesi 11:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti