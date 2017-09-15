Rum tarafı yeni plakaları tanımadı: Polis ceza kesiyor!

KKTC' Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın Avrupa standartlarına uyum çalışmaları kapsamında değişikliğe gittiği araç plaka tüzüğü gereğince birçok araçta uygulanan yeni plakalar Rum polisine takıldı.

Rum polisi Güney Lefkoşa'da bazı araçlara yeni plakaları nedeni ile ceza kesti. Geçtiğimiz günlerde başlanan yeni uygulamaya uygun araçlarına plakaları takan KKTC sürücülerinin birçoğu sınır kapılarından geri çevrilirken fark edilmeyen ve Rum kesimine geçen bazı araç sürücülerine ise Rum polisi tarafından 85 Euro para cezası uygulandığı öğrenildi.

Rum polisinin Kıbrıslı Türk vatandaşlara yaptığı açıklamada ise arka sarı ön beyaz kenarları kırmızı çizgili plakalarla Güney'de seyahat izni bulunduğu ve bunun haricinde seyahat edilemeyeceği belirtildi.

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