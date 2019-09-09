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Rum tarafına öneriyi kim sundu? tartışması! Akıncı açıklama yaptı!

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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rum tarafına sunulan doğal gaz önerisini Kudret Özersay ile birlikte hazırladık açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı'dan açıklama geldi.
Rum tarafına öneriyi kim sundu? tartışması! Akıncı açıklama yaptı!

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rum tarafına sunulan doğal gaz önerisini Kudret Özersay ile birlikte hazırladık açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı'dan açıklama geldi.

Akıncı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Doğal gaz konusundaki önerinin nasıl hazırlandığı madem ki gündem yapıldı, nasıl sunulduğunu da ben anlatayım:

Ortak Komite önerisi yeni değildir. Doğal gaz konusunda bilindiği gibi 2011 yılında yapılan bir öneri vardı. Biz de 2015’ten itibaren yeri geldikçe bunu gündeme getirdik. Daha sonra hükümet tarafından bazı teknik çalışmalar yapıldığı ifade edilerek bunlar onayıma sunuldu. Bana sunulan, ağırlıklı olarak yetkinin şirketlere devredilerek şirketler üzerinden ilerlenmesi tercihi yönündeydi. Cumhurbaşkanı olarak, iradenin şirketlere devredilmesini uygun görmedim. Takdirime sunulan çalışmalarda önerilen, ortak komitenin AB veya BM gözetiminde olmasıydı. AB gözetiminde bunun olamayacağını, komitenin BM gözetiminde olması gerektiğini vurgulayarak önerinin o şekilde düzenlenmesini sağladım. Cumhurbaşkanlığındaki teknik ekibin yaptığı çalışmalar sonunda öneri son şeklini aldı. Dolayısıyla teknik çalışmaların farklı düzeylerde yapılması süregelen bir husustur, ancak öneriye son şeklini verme ve sunma iradesi Cumhurbaşkanlığına aittir.”

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