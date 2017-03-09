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Rum tarafında çalışan Kıbrıslı Türklerin sayısında düşüş

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Rum tarafında çalışan Kıbrıslı Türklerin sayısında düşüş
Rum tarafında çalışan Kıbrıslı Türklerin sayısında, sınır kapısının ilk açıldığı yıllara kıyasla büyük düşüş olduğu haber verildi.

Alithia gazetesine göre Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konuşan PEO Merkez Örgütlenme Sekreteri Hristos Tombazos, sınır kapılarının açılmasının ardından birkaç bin  Kıbrıslı Türk’ün Rum tarafında çalıştığını ancak bugün bu rakamda düşüş olduğunun görüldüğünü belirtti.

Ellerinde tam veriler olmasa da sosyal sigortalara kayıtlı olanların sayısına göre, Rum tarafında çalışan Kıbrıslı Türklerin sayısının 800’den az olduğunu söyleyen Tombazos, Rum tarafında çalışan Kıbrıslı Türklerin büyük bir kısmının sendikalı ve PEO’da örgütlü olduğunu ifade etti.

Tombazos, 2013 kriz döneminde ve bunu takip eden yıllarda Kıbrıslı Türklerin toplu olarak Rum tarafındaki işlerinden ayrıldıklarının gözlemlendiğini anlattı.

Petrol şirketleri, benzin istasyonları, otobüs şirketleri ve Lefkoşa Rum Belediyesi’nde üyeleri olan SEK’in Örgütlenme Sekreteri Panikos Aryiridis ise Kıbrıslı Türklerin Rum tarafında özellikle inşaat sektöründe çalıştığını belirtti.

2006 yılının ardından inşaat ve diğer sektörlerde işsizliğin artmasının ardından Rum tarafında çalışan Kıbrıslı Türklerin sayısında azalma olduğunu anlatan Aryiridis, 2006 yılında SEK’in 250 Kıbrıslı Türk üyesi varken şimdi, çoğu Rum tarafında daimi ikamet eden 30-40 Kıbrıslı Türk üyesi olduğunu belirtti.

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