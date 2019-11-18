Rum tarafında çalışan yabancı işçi sayısının 134 binin üzerinde olduğu açıklandı.

Alithia’nın haberine göre, Rum Sağcı İşçi Sendikaları Federasyonu (SEK) yayın organı “Ergatiki Foni” (İşçinin Sesi) aracılığıyla, Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Ocak 2019 verilerini kaynak göstererek Rum tarafında çalışan yabancı işçi sayısına dair detaylı bilgi verdi.

Buna göre, toplam sayısı 134 bin 782 olan yabancı işçilerin 22 bin 545’i ev yardımcısı olarak hane halkı yanında çalışıyor. 17 bin 852’si ticaret, 14 bin 682’si lokanta, 13 bin 872’si inşaat, 11 bin 139’u imalat, 7 bin 303’ü bilimsel faaliyetler, 6 bin 458’i otelcilik, 5 bin 904’ü nakliye-depolama, 5 bin 259’u tarım-balıkçılık, 4 bin 958’i idari faaliyetler, 3 bin 915’i bilgi-iletişim, 2 bin 850’si hizmet (genel), 2 bin 670’i eğitim, 2 bin 605’i kamu yönetimi-savunma, 2 bin 402’si eğlence-sanat, 2 bin 161’i insan sağlığı, 8 bin 163’ü diğer sektörlerde çalışıyor.