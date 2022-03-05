  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Rum Tarafında Koronadan Ölenlerin Sayısı 873'e Ulaştı

» »
Rum Tarafında Koronadan Ölenlerin Sayısı Güncellendi
Rum Tarafında Koronadan Ölenlerin Sayısı 873'e Ulaştı

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın korona virüsünden ötürü hayatını kaybeden kişilerin sayısıyla ilgili olarak dün bir güncelleme yaptığı ve hayatını kaybedenlerin listesine 8 kişinin daha eklendiği haber verildi.


Buna göre, 4 Mart tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta korona virüsünden ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının 861 değil 869 olduğunu yazan Alithia gazetesi, dün hayatını kaybeden 4 kişiyle birlikte toplam sayısının 873’e ulaştığını ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneyde Son 24 Saatte 2 Bin 114 Yeni Vaka04 Mart 2022 Cuma 21:23
  • Güney Kıbrıs’ta Yaşayan Ruslar Tehdit Ve Hakaret İçerikli Yorumlara Maruz Kalıyor04 Mart 2022 Cuma 19:48
  • Güney Kıbrıs’ta Yeni Covid-19 Tedbirleri Açıklandı04 Mart 2022 Cuma 17:17
  • Slovak Cumhuriyeti Güney Kıbrıs Büyükelçisi Skoda, BKP’yi Ziyaret Etti04 Mart 2022 Cuma 16:05
  • Güney Kıbrıs’ta 2046 yeni vaka, 2 ölüm03 Mart 2022 Perşembe 21:41
  • Güney'de Şubat ayı enflasyonu yüzde 5,9!03 Mart 2022 Perşembe 20:18
  • Rus İşgalini Kınayan Kararı Konusunda Çekimser Kalan Akel Milletvekili Tepki Çekti03 Mart 2022 Perşembe 18:24
  • Güney Kıbrıs’ta Şubat Ayı Enflasyonu Yüzde 5,903 Mart 2022 Perşembe 17:48
  • Rum Savunma Bakanlığı: Durum Kontrol Altında03 Mart 2022 Perşembe 17:37
  • Anastasiadis’in Suudi Arabistan Ziyareti Sonrasında Ortak Açıklama03 Mart 2022 Perşembe 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti