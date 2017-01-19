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Rum tarafındaki liselerde Kıbrıs Türk Edebiyat metinleri okutulması konusu

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Rum tarafındaki liselerde Kıbrıs Türk Edebiyat metinleri okutulması konusu
Rum Eğitim Bakanı Kostas Kadis, Rum tarafındaki liselerde Kıbrıs Türk edebiyat metinleri okutulmasının, isteğe bağlı/seçenekli olduğunu söyledi.

Politis gazetesinin “Kıbrıs Türk Edebiyat Metinleri Okutulması İsteğe Bağlı/Seçenekli” başlıklı haberine göre Kadis, Rum kesimindeki liseler için Kıbrıs Türk edebiyat metinleri okutulmasının isteğe bağlı/seçenekli olduğunu, çünkü bunların diğer metinlerle birlikte okunmaları/karşılaştırılmaları için öğretmenlere yönelik önerilere dahil edildiklerini, öte yandan bunların bağlayıcı bir nitelikleri olmadığını ifade etti.

Bir öğrencinin annesinin bir lise müdürüne yönelik mektubunun akabinde, Panikos Leonidas isimli Rum milletvekilinin de Kadis’e konuyla ilgili bir soru sorduğunu yazan gazete, Kadis’in ise buna yanıtında, liselerde Kıbrıs Türk edebiyat metinleri okutulması kararı alınmadan önce, Eğitim Bakanlığı tarafından bir araştırma ve değerlendirme yapıldığını söylediğini aktardı.

Gazeteye göre Kadis, liseler için bu metinlerin okutulmasının, isteğe bağlı olduğunu yineledi.

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