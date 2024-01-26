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Rum tarafından önlemeler açıklandı... 3500 Karma evliliğe vatandaşlık

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Rum tarafından önlemeler açıklandı... 3500 Karma evliliğe vatandaşlık
Rum tarafından önlemeler açıklandı... 3500 Karma evliliğe vatandaşlık

Rum Başkanlık Ofisi, Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıslı Türk yurttaşlarıyla ilgili geniş kapsamlı tedbirlerin yer aldığı bir önlem demetini bugün açıkladı.

Hükümet tarafından tek taraflı olarak belirlenen bu önlemler, yerel meşruiyet, uluslararası hukuk ve Avrupa müktesebatı çerçevesinde uygulanacak.

Açıklanan 14 önlem şu şekilde sıralanmaktadır:

  1. Kıbrıs vatandaşlığı için askıda olan başvuruların incelenmesine başlamak.
  2. Hak sahiplerine dulluk maaşlarını ödemek.
  3. Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nün klinik hizmetlerine erişimi sağlamak.
  4. Olağanüstü ve acil ilaç ihtiyaçlarını karşılamak.
  5. Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesindeki mallar listesini genişleterek 6 belli ürün eklemek.
  6. Avrupa Beceriler Yılı için eylem planı çerçevesinde insan gücü programlarına katılım hakkı.
  7. Verimlilik Merkezi'nin eğitim programlarına ve Avrupa Birliği müktesebatı gibi konularda eğitim seminerlerine katılım hakkı.
  8. 18 yaşını dolduran gençlerin Genç Kültür Karta sahip olma hakkı.
  9. Geçiş noktalarındaki kadrolaştırmayı güçlendirmek.
  10. Ayios Dometios'taki geçiş noktasını genişletmek.
  11. Ledra Palas geçiş noktasından öğrencilerin hızlı geçişini sağlamak için alınacak önlemler.
  12. Lefkoşa Vatandaşa Hizmet Merkezi için Türkçe bilen memurları işe almak.
  13. Mia Milia'daki Atık Su Arıtma Tesisinin düzenli çalışmasını sağlamak.
  14. Özgür bölgedeki Müslüman anıtlarına erişimi daha da kolaylaştırmak.

Ayrıca, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik olarak, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Birliği ilkeleri çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlaması için çaba sarf edileceği belirtildi.

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