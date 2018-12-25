Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak görmesi çarpık bir zihniyet

Cumhurbaşkanı Akıncı, Tc Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Akıncı: “bir taraf adanın sahibi, bir taraf da ona yamalanmaya layık görülen azınlık toplum statüsü hiçbir zaman bu topraklarda geçerli olmadı ve olamayacak”

Pakdemirli: “Türkiye Cumhuriyeti garantör devlet olarak, Kıbrıs’ın varlığı güvenliği ve refahı ile bunun devamını her zaman desteklemeye devam edecek”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir taraf adanın sahibi, bir taraf da ona yamalanmaya layık görülen azınlık toplum statüsünün hiçbir zaman bu topraklarda geçerli olmadığını ve olamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum liderliğinin bu konuda artık çok gecikmiş bir zihniyet dönüşümünü sağlamasının şart olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin davetlisi olarak dün akşam adaya gelen TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Pakdemirli ve beraberindeki heyete, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

PAKDEMİRLİ

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ve Kıbrıs Türk halkına, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini belirterek, KKTC’de bulunma sebebinin tarım ve su konuları ile ilgili olduğunu vurguladı.

KIBRIS EKONOMİSİNE 100 MİLYON TL KATKI

Yarın 5 metrelik sulama tünelinin temelinin atılacağını anımsatan Pakdemirli, bu tünelin Kıbrıs ekonomisine yüz milyon TL gibi bir katkısı olacağına dikkat çekti.

Projenin, Kıbrıs’ın tarımsal gayrı safi milli hasılasına aşağı yukarı yüzde 20 katkısı olacağını belirten Pakdemirli, yatırımı çok önemsediklerine vurgu yaptı.

Pakdemirli, bugün ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri’nin bir protokolünün imzalanacağını da ifade ederek, bunun tarımsal alanlarda işbirliği ve gelen suyla beraber karşılıklı tohum, gübre ve ilaç gibi mekanik tesisatta işbirliklerinin temelini oluşturacağını anlattı.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Pakdemirli, Kıbrıs konusunun kendilerinin de milli davası olduğunu, Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesini kendilerinin de desteklediğini ve Kıbrıslı Türklerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantör devlet olarak, Kıbrıs’ın varlığı güvenliği ve refahı ile bunun devamını her zaman desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Bekir Pakdemirli, Kıbrıs ve Türkiye’nin Kıbrıs konusunun çözülmesi ile ilgili tüm gayreti gösterdiğini, ancak Rum tarafının anlaşmaz tutumundan dolayı bu konuda netice alınamadığını söyledi.

“RUM TARAFININ, KIBRIS TÜRK HALKINI AZINLIK OLARAK GÖRMESİ ÇARPIK BİR ZİHNİYET”

Yakın zamanlardaki Kıbrıs konferansına da dikkat çeken Pakdemirli, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk halkını bir azınlık olarak görmesinin çarpık bir zihniyet olduğunu vurguladı.

Bunun Kıbrıslılar için ne kadar kabul edilemezse, kendileri için de o kadar kabul edilemez olduğunu ifade eden Bekir Pakdemirli, Kıbrıs konusunda yeni çözüm yollarının aranması gerektiğine işaret etti.

Pakdemirli, “Bu konuda dün olduğu gibi, bugün de, yarın da anavatanla birlikte istişare ederek çözüm yollarını bulmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Bakan Pakdemirli’nin güzel bir amaç için KKTC’de bulunduğuna işaret ederek, suyun Kıbrıs için hayati bir konu olduğunu vurguladı.

Su temin projesinin ve TC’den KKTC’ye su gelmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, suyun hayat olduğunu, bunun da kıymetinin çok iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Her damla suyun boşa akıp gitmemesi için azami önemin gösterilmesi, su kaynaklarının ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bazı bölgelerde denize akan suların da derlenip toparlanması, ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Proje kapsamında sıranın tarımda kullanılacak suya geldiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta ciddi bir fark yaratacak olanın da bu proje olacağını söyledi.

Tarımda kullanılacak suyun gelmesiyle belki bitki türlerinde değişikliklere gitme imkanınada sahip olunacağını, tarımdaki verimli üretimin bir o kadar daha iyiye gideceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Öyle inanıyorum ki tarımda suyla birlikte yeni bir döneme geçişi sağlayabileceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC ile bu konuda en yakın işbirliğinin yapılacağına dikkat çekti.

KIBRIS KONUSU….

Kıbrıs konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta makul adil bir çözümün tüm taraflar için iyi olacağını, Türkiye’nin yakın ilgi ve desteği ile bunu hep istediklerini, hep bunun arayışı içinde olunduğunu ve anlaşmaya ramak kalınan noktalara da ulaşıldığını anımsattı.

2004 yılında referandum aşamasına kadar gelindiğini, ancak Kıbrıs Türk halkının büyük çoğunluğu anlaşmaya evet derken, Rum halkının hayır dediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, buradan hayır diyen tarafın AB’ye tam üye yapılmasıyla, adaletsiz bir sonuç ortaya çıktığını kaydetti.

Bu tutumun son derece anlaşılmaz ve kabul edilemez bir tutum olduğuna da işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı,Crans Monta’nın da sonuçsuz kaldığını anımsattı.

Şimdi yeni bir çabaya daha girişildiğini, BM Genel Sekreteri’nin atadığı geçici özel danışmanın kendileri ve garantör ülkeler ile temaslar yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hangi çaba olursa olsun, bunun bazı mihenk taşları olduğunu ve Kıbrıs sorunu bağlamında da siyasi eşitliğin bunların başında geldiğini vurguladı.

Bir taraf adanın sahibi, bir taraf da ona yamalanmaya layık görülen azınlık toplum statüsünün hiçbir zaman bu topraklarda geçerli olmadığını ve olamayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, buna artık Rum liderliğinin çok gecikmiş bir zihniyet dönüşümünü sağlamasının şart olduğunu kaydetti.

İKİ TOPLUMUN İLİŞKİSİNİN SİYASETEN EŞİT OLACAĞI KAYIT ALTINDA

Kurulması öngörülen sistemde, çoğunluk azınlık ilişkisinin olmayacağının BM’nin kayıtlarına geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, iki toplumun ilişkisinin siyaseten eşit olacağının kayıt altında olduğunu vurguladı.

Bu siyasi eşitliğin, kararlara etkin katılımı da içerdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum liderliğinin son zamanlarda devletin işlevsel olması konusunda bir söylem geliştirdiğini, ortak devleti kendilerinin yöneteceği Kıbrıslı Türklerin de azınlık olarak araya kaynatılacağı bir anlayışın anlatılmaya çalışıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunu bizim anlamamız ve kabul etmemiz mümkün değildir. Kıbrıs’ta bir tek Kıbrıslı lider bunu anlayamaz, buna onay veremez. Dolayısıyla Rum tarafı bunu zihinlerde aşmadığı sürece ne yazık ki burada bir ilerleme söz konusu olmayacaktır” dedi.

ADİL BİR ÇÖZÜMDE, İKİ TARAFIN DA EŞİT VARLIKLAR OLARAK YERİNİ ALMASI

Cumhurbaşkanı Akıncı, doğru olan ve olması gerekenin, adil bir çözümde iki tarafın da eşit varlıklar olarak yerini alması, Doğu Akdeniz’in gerginlik alanı olmak yerine işbirliği alanı haline gelmesi, enerji politikalarında Kıbrıs Türkü’nü, Türkiye’yi dışlayarak bir yere varmanın mümkün olmadığının görülmesi ve suyun da gelecekte adada hep birlikte kullanılabilmesinin de yollarının açılması olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz’deki enerji politikalarında Kıbrıs Türkleri ve Türkiye’nin dışlanmaması gerektiğini, bunun sonuçsuz olacağı ve yeni gerginlikler yaratacağı yönünde yaptıkları bütün uyarıların hep havada kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta çözüm vizyonuna hizmet etmeyen yaklaşımlar bulunduğunu vurguladı.

Hayatın devam ettiğini, kendi iç bünyemizin düzeltilerek her gün daha iyi daha güzele götürülmesi için bıkmadan usanmadan çalışmaları yürüteceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tarım alanında yapılan çalışmayı da o kategoride değerlendirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, projenin hayırlı olmasını temenni ederek, Pakdemirli aracılığı ile Kıbrıs Türk halkı adına TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en içten sevgi ve selamlarını ilettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ardından yeniden söz alan Bakan Pakdemirli, su temin projesi hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Pakdemirli, proje için 2 milyar TL’lik bir yatırım yapıldığını ve bu yatırımların daha devam edeceğini, yaklaşık 2 milyar TL’lik bir yatırım daha yapılmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.