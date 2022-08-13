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Rum tarafının yürüttüğü çalışmalar kabul edilemez!

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve Bulgaristan’da düzenlenen GTF Dünya Şampiyonası’na katılan ve başarılı olan sporcularla antrenörlerini kabul etti.
Rum tarafının yürüttüğü çalışmalar kabul edilemez!

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu’nun yıllardan beridir genç sporcuların eğitimi ve uluslararası yarışmalarda KKTC bayrağını temsil ederek yer alabilmeleri için büyük mücadele vermekte olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası yarışmalarda yer alan ve başarılı olan Kıbrıslı Türk gençlerle gurur duyduklarını ifade ederek, elde edilen başarıların devamını temenni etti.

Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor kısıtlamalarına ve Rum-Yunan ikilisinin ortaya koyduğu engellemelere ve sinsi oyunlara işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, gözlemci üye olması dolayısıyla KKTC sporcularının yer almadığı İslami Dayanışma Oyunları’nın Konya’da gerçekleşen açılışına katıldığını anımsattı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası müsabakalarda yer alması için elinden geleni yaptığını söyledi.

Konya’da yaptığı görüşmelerde konuyu değerlendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkını hak ettiği noktada olmasını engellemek için Rum tarafının yürüttüğü çalışmaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Devlet çatısı altında kurum ve kuruluşlarla genç sporcuların eğitimlerinin devam ettiğini ve mücadelenin sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm federasyon camiasını çalışmaları dolayısıyla kutladı ve başarılarının devamını diledi.

KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen Bulgaristan’da gerçekleşen şampiyonada başarılı olan sporcular ve farklı şampiyonalarda yer alan sporculara engel olmak için Rum tarafının yaptığı girişimler hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.

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