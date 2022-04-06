Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, Hellim Konusunda Açıklamalarda Bulundu

Güney Kıbrıs Tarım Bakanı Kostas Kadis’in dün yapılan Rum Meclisi Tarım Komitesi toplantısında, müdahil taraflar ile hükümetin, hellim üretimi konusundaki istişarelerin sürüklendiği çıkmaza atıfta bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesinin “Hellimle İlgili Başıbozukluğa Seyirci- Hellim Kotasıyla İlgili Çıkmazın Ardından Önemsiz (Küçük) Değişikliklere Yöneliyorlar” başlıklı haberine göre, Rum Ticaret Bakanlığı Genel Müdürü Marios Panayidis konuşmasında, 2021 yılından bu yana piyasada olan kontrol eksikliklerine değindi. Panayidis, hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olarak tescillenmesinin göz önüne alındığını ve yerli üreticilerin yeni olgulara uyum sağlaması için süre verilmesinin doğru addedildiğini söyledi.

Rum Hukuk Dairesi’nin görüşünün ise daha net olduğunu yazan gazete, Hukuk Dairesi Temsilcisinin dünkü toplantı esnasında yaptığı konuşmada, piyasada olan ve hellim adını taşıyan ürünlerin, ilgili hükümlere uyması gerektiğini söylediğini aktardı.

Rum Meclisi Tarım Komitesi üyelerini 29 Mart tarihinde Tarım ve Ticaret Bakanlıklarından içerisinde 11 adet soru bulunan bir mektubunu teslim aldığı konusunda bilgilendirdiğini kaydeden Hukuk Dairesi Temsilcisi, karmaşık olan soruların ve Avrupa Komisyonu Baş Savcılığının önerileriyle iç içe olmasından ötürü, cevaplanmasının zaman alacağını aktardığını belirtti.

Hukuk Dairesi temsilcisi ve Tarım bakanının söyledikleri temelinde herkesin ilgili mevzuata uyması gerektiğini yazan gazete, “Menşe İsmi Korumalı Ürün (POP)” yerine, “ticari marka” adı altında hellim üretmek için şu an var olan yapıcı belirsizlikten faydalanan peynir üreticilerinin, yürürlükteki şart ve koşulları yerine getirmekle yükümlü olduklarına işaret etti.

Rum Ticaret Bakanlığının, ticari marka altında üretilen hellimlerle ilgili hükümler temelinde kontroller gerçekleştiremediğinin dünkü toplantıda ortaya çıktığına dikkat çekilerek, kontrollerin Tarım Dairesine devredilmesi gerektiği belirtildi. Tarım Dairesinin, Menşe İsmi Korumalı hellim piyasasında kontrol sorumluluğuna sahip olduğuna vurgu yapıldı.

DEĞİŞİKLİKLER

Öte yandan Rum Meclisi Tarım Komitesi huzurunda konuşan Tarım Bakanı Kostas Kadis, hellim dosyasında küçük öneme sahip ve hayvanların ırkları, nem ve şekille ilgili bazı değişiklikler yapılması konusunda uzlaşmaya varıldığını söyledi.

Kadis, hellimdeki süt kotası konusunda ortak bir bileşen bulunmadığını da belirtti.

Rum Meclisi Tarım Komitesi Başkanı Yannakis Gavriil ise açıklamasında, Ticaret Bakanlığının neredeyse 10 yıldır süt kotasıyla ilgili gerekli kontrolleri yapmadığını belirtti. Kadis, 2017 yılından 2020 yılına kadar 21 ihlal tespit edilirken, 2012-2017 döneminde ve 2021’de ise hiçbir kontrol yapmadığını söyledi.

Prototipin uygulanmasıyla ilgili kontrol yapılmamasının, şu an piyasada birçok farklı hellim bulunmasına yol açtığını da ifade eden Gavriil, menşe ismi korumalı ürün olarak hellimle ticari marka olarak hellimin birlikte var olamayacaklarını ifade ederek, Rum Ticaret ve Tarım Bakanlıklarını son kez gerekli kontrolleri yapmaya çağırdıklarını ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Hukuk Dairesi dün yapılan meclis komitesi toplantısında, hellimin, hem menşe ismi korumalı ürün, hem de ticari marka ürünü olarak, yüzde 25 oranında koyun ve keçi sütü içermesi gerektiğini teyit etti.

Bunun önemli bir açıklama olduğunu yazan gazete, özellikle süt kotasını uygulamak istemediklerinden, peynir üreticilerinin menşe ismi korumalı ürün standardına göre üretim yapmaya itiraz ettiklerini anımsattı.

Politis gazetesi ise “Menşe İsmi Korumalı Ürün Piyasasında Kaotik Durum” başlıklı haberinde, menşe ismi korumalı ürün olarak üretilen hellim konusunda ilgili bakanlıklar tarafından bunca yıldır kontrol yapılmadığını, bununla birlikte süt kotası konusunda müdahil taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının ise devam ettiğini yazdı.

Gazete konuyla ilgili olarak “kazandıklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını” ekledi.