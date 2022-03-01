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Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis 'hellim' önerisinde bulundu

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Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis 'hellim' önerisinde bulundu. Kadis, müdahil taraflara sunduğu nihai öneriye ilişkin yanıtların en geç pazartesi gününe kadar (müdahil taraflarca) verilmesi gerektiğini yazdı.
Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis 'hellim' önerisinde bulundu

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, hellimin (halloumi/hellim) “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (P.O.P) olarak üretilmesi konusunda ilgili taraflara nihai öneri  sunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Tarım Bakanı Kostas Kadis’in dün müdahil taraflara sunduğu nihai öneriye ilişkin yanıtların en geç pazartesi gününe kadar (müdahil taraflarca) verilmesi gerektiğini yazdı. İlgili önerinin, inek besicileri, keçi-koyun besicileri ve peynir üreticilerine sunulduğunu yazan gazete, Temmuz 2024’e kadar geçerli olacak öneri çerçevesinde, hellimdeki keçi-koyun sütünün asgari kotasının yüzde 35, inek sütünün ise yüzde 65’e kadar olacağını belirtti. 

İNEK SÜTÜ İÇİN YÜZDE 65 KOTA

Önerinin, yüzde 100 keçi-koyun sütüyle hazırlanan ve inek sütünde yüzde 65’e varan kota ile üç çeşit sütün karışımıyla hazırlananlar da dahil olmak üzere tüm P.O.P ürünleri ile ilgili olduğunu yazan gazete, P.O.P ürünüyle herhangi bir alakası olmayan geriye kalan ve bugün üretilen tüm ürünlerin, yüzde 5-yüzde 95 oranıyla ticari marka altında üretilmesinin de önerildiğini belirtti.  

Gazete bu çözümün müdahil taraflarca kabul edilmesi durumunda yüzde 100 keçi-koyun sütünün kullanılmasıyla hellim üretiminin devam edeceğini, kalan sütün yüzde 65’nin karma hellim için kullanılacağını, geriye kalan yüzde 35’nin ise ticari marka altına dahil edilecek çeşitli türdeki hellim üretimi için kullanılacağını yazdı. 

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