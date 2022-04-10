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Rum Tarım Bakanlığı Hellim Üretiminde ''Menşe İsmi Korumalı Ürün Kriterlerini Korumakta Kararlı

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Rum Tarım Bakanlığı Hellim Üretiminde ''Menşe İsmi Korumalı Ürün Kriterlerini Korumakta Kararlı
Rum Tarım Bakanlığı Hellim Üretiminde ''Menşe İsmi Korumalı Ürün Kriterlerini Korumakta Kararlı

Rum Tarım Bakanlığı’nın en kısa zamanda, “hellimde Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak üretilmesiyle ilgili denetimlere başlamakta kararlı olduğu” bildirildi.


Alithia gazetesi, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in müdahil taraflarla olan istişarelerinin çıkmazla sonuçlanmasının ardından Bakanlığın, Başsavcılık’tan beklediği görüşü aldıktan sonra denetimlere başlayacağını yazdı.


Gazete, Tarım Bakanlığı Müdürü Andreas Grigoriu’nun konuyla ilgili röportaj vererek, prototiplere uygun üretilmeyen ve hellim olarak adlandırılan ürünlerin yasadışı olduğunu ve bu prototipe uygun olmayan peynir çeşidi üretilebileceğini; ancak bunun “halloumi” (hellim) olarak adlandırılamayacağını söylediğini yazdı.


Habere göre Grigoriu, yalnızca inek sütüyle hellim üretilemeyeceğini ve bunu prototipe aykırı olduğunu; üretilse bile buna “halloumi” ismi verilemeyeceğini ve Başsavcılık’tan gelecek görüşün ardından, bu ürünlere “halloumi” denmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

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