Rum tarım-çiftçi örgütleri Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla geçen Kıbrıs Türk ürünlerinden şikayetçi

Rum tarım-çiftçi örgütleri “PEK, EKA, Panagratiko, Nea Agrotiki ve Evroagrotikos’un, geçtiğimiz gün Liopetri’de gerçekleştirdiği toplantıda, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla geçen Kıbrıs Türk ürünlerini şikayet ettikleri belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, tarım örgütlerinin toplantısına geniş yer verdiler.

Haberi “Kıbrıs Türk Patatesleri Rahatsızlık Yaratıyor-Depolarda Bulunan 3 Bin Ton Patates İçin Tedbir İstediler” başlığıyla veren gazete, örgütlerin, Kıbrıs Patatesi Ticareti Konseyi’nin 3 bin ton patatesi dağıtamamasının nedeni olarak, daha ucuz olan Kıbrıs Türk patateslerini gösterdiğini yazdı.

Örgütlerin, yeni ve eski taleplerini, yeni hükümete iletme kararı aldığına da dikkati çeken gazete, örgütlerin, Yeşil Hat Tüzüğü’ndeki herhangi bir değişikliğin Kıbrıslı Türklerin yararına olacağını kabul etmek için Güney Lefkoşa’da da toplantı yapmasının beklendiğini belirtti.

Gazete örgütlerin taleplerinin, iki gidişata yönelik olduğunu belirtirken, bir yandan Kıbrıs Türk ürünlerine yapılan denetimlerin yeterli olmaması argümanıyla Yeşil Hat Tüzüğü’nün sert bir şekilde uygulanmasını isteyen örgütlerin buna, Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıs Türk ürünlerinin Türkiye’den olduğu iddiasını da eklediğini yazdı.

Habere göre örgütler Güney Kıbrıs’a, zaman zaman, KKTC’de üretilmemesine karşın Kıbrıs Türk kirazlarının ve ayrıcabu kadar üretim yapma konumunda olmadığı düşünülen, KKTC’nin bir bölgesinden olan 16 tonluk domatesin de geçtiğinden bahsetti.

Örgütlerin, Kıbrıslı Türklerle haksız rekabete atıfta bulunarak gelir kaybından da söz ettiğini yazan gazete, Kıbrıs Türk üreticilerin üretim maliyetlerinin, Rum üreticilere oranla 1/3 olduğunu dile getirdiklerini de belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Türk Ürünleri Kıbrıs Türk Olarak Vaftiz Ediliyor” başlığıyla verdiği ilgili haberinde, Rum tarım-çiftçi örgütlerinin, Güney Lefkoşa’daki manavlarda reklam edilen Beşparmak (dağları) kirazlarını, KKTC üstünden Türkiye’den cherry domates ithalatı yapan Kıbrıslı Rum büyük tüccarı şikayet ettiğini yazdı.

Habere göre, örgütler ayrıca gerçekleştirilen toplantıda, Rum tüketicilerin, manav ve süpermarketlerde “Rum ürünlerini” satın almasını istedikleri mesajını da gönderdi.