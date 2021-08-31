  • BIST 1.464,180
  • Altın 484,10
  • Dolar 8,2880
  • Euro 9,7800
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Rum Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kostas Kadis: Her türlü müdahaleye hazırız

» »
Rum Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kostas Kadis, Suriye’deki bir santralden sızan ve Kıbrıs kıyılarını tehdit eden petrol kaçağı konusunda her türlü müdahaleye hazır oldukları mesajını verdi.
Rum Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kostas Kadis: Her türlü müdahaleye hazırız

Rum Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kostas Kadis, Suriye’deki bir santralden sızan ve Kıbrıs kıyılarını tehdit eden petrol kaçağı konusunda her türlü müdahaleye hazır oldukları mesajını verdi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Suriye’deki bir santralden sızan petrolün Karpaz kıyılarını etkilemesinin beklendiğini, durumdan perşembe gününden beridir haberdar olan Rum makamların gelişmeleri yakından izlemekte olduklarını yazdılar.

Gazete, bölgedeki gemilerden sızan petrolün ham petrol değil “oil sheen” olduğu yönünde bilgi ve fotoğraflar geldiğini belirtirken, Rum Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kadis’in ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, durumu yakından takip ettiklerini ve her türlü müdahaleye hazır olduklarını söylediğini aktardı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalıntı Araçtan Mermi Çıktı30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:25
  • Dimitriu: “Yeniden Birleşmiş Bir Kıbrıs İçin Mücadele Devam Ediyor”30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:20
  • Kayıp Dalgıç Ölü Bulundu30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:12
  • Petridis: İleriki aylar ve 2022 kritik30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:48
  • Menendez'e III. Makarios Büyük Haç Nişanı30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:47
  • Andreas Yosif: “Pasaport İptali Ve 5’inci Başvuru Çıkmazın Kaldırılması İçin”30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:44
  • Hellim tescilli olarak 1 Ekim 2021 itibarıyla üretilmeye başlanacak30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:42
  • Lute, Genel Sekreter'den onay bekliyor30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:40
  • Yangın kaynaklı zehirli baca gazları bölgeyi etkileyecek30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:38
  • Jane Holl Lute, Ada'ya gelmekten vazgeçti… New York da görüşme de olmayabilir!29 Ağustos 2021 Pazar 13:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti