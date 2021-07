Rum Temsilciler Meclisi Başkanı: Türk tahriklerinin üstesinden gelinmesinde İngiltere'nin desteği önemli

Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Demetriou, bugün, içinden geçilmekte olan dönemin çok zor olduğunu açıklayarak bu çerçevede, Türkiye’nin tek taraflı kışkırtmalarının üstesinden gelinmesi çabalarında ilkeli pozisyonun istikrarlı olmasının ve İngiltere'nin desteğinin özel bir ağırlık kazandığına dikkat çekti.

Demetriou bu görüşlerini Birleşik Krallık Yüksek Komiseri Stephen Lillie ile yaptığı görüşmede dile getirdi.

Resmi açıklamaya göre, Meclis Başkanı İngiltere'nin gerek BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi gerekse Güney Kıbrıs'ın garantör güçlerinden biri olarak Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına uzun yıllar verdiği desteğinden dolayı Lillie’ye teşekkürlerini sundu.



Lillie ise İngiltere'nin Kıbrıs sorunun BM kararlarına dayalı olarak çözümüne bağlı olduğu güvencesini dile getirerek Britanya’nın Türk tarafınca son dönemde Maraş ile ilgili açıklamaları gibi Kıbrıs sorunun çözümünü tehlikeye sokacak her türlü eylemlere karşı olduğunu vurguladı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kapalı Maraş kentinin açılmasıyla ilgili son açıklamalarına değinen Meclis Başkanı, bunların kabul edilemez yasa dışı eylemler olduğunu ve uluslararası hukuku çiğnediğini, BM kararlarına ve Avrupa ilke ve değerlerine ters düştüğünü söyledi.



Demetriou, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması için gerekli zeminin bulunması gerektiği konusunda İngiltere Yüksek Komiserinin de hem fikir olduğunu kaydetti.



Görüşme sırasında, Kıbrıs ile İngiltere arasındaki sıkı ilişkiler ve bağlar teyit edilerek bunların eğitimden ekonomiye ve ticarete kadar her alanı kapsadığına vurgu yapıldı. Gerek Meclis Başkanı gerekse Yüksek Komiser bu bağların her düzeyde daha da güçlendirilmesine hazır oldukları mesajı verdiler.