  • BIST 93.822
  • Altın 244,119
  • Dolar 5,9641
  • Euro 6,6544
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Çin ve Dubai’de temaslarda bulundu

» »
Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdios’un, turistleri Güney Kıbrıs’a çekmek amacıyla Çin ve Dubai’de bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.
Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Çin ve Dubai’de temaslarda bulundu

Alithia gazetesi, Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Perdios’un temaslarının Çin’de başladığını ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Çin’e yaptığı ziyaretle eşzamanlı gerçekleştiğini yazdı.

Gazeteye göre açıklamada, Perdios’un Çin’deki temaslarının, iki ülke arasında turizm alanında daha sıkı bir işbirliği anlaşması ve özellikle de Çin ile Güney Kıbrıs arasında direkt uçuşlar yapılması için yöntemler üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Perdios’un 28-29 Nisan tarihlerinde ise, “Arabian Travel Market” Fuarı çerçevesinde Dubai’de temaslarda bulunduğu ve burada, bazı turizm örgütlerinin yetkilileriyle bir araya gelerek, turizm alanında işbirliği anlaşması için zemin hazırlığı yaptığı belirtildi.

Habere göre açıklamada, Çin ve Dubai dışında İsrail, Lübnan ve Ürdün’de temaslar yapıldığı anımsatılırken; ilerleyen dönemde İran, Irak, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn’de temaslar yapılmasının hedeflendiği ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Larnaka'da çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:46
  • Anastasiadis Pekin’de Guterres’le kısa bir görüşme yaptı30 Nisan 2019 Salı 15:14
  • Güney Kıbrıs ve AB’de işsizlik azaldı30 Nisan 2019 Salı 15:10
  • Kiprianu’nun söyleşisi30 Nisan 2019 Salı 15:06
  • Uluslararası tutuklama emirleriyle iki kişi tutuklandı30 Nisan 2019 Salı 15:02
  • Başpiskopos’un Paskalya mesajına eleştiriler Rum basınında30 Nisan 2019 Salı 11:00
  • Scotland Yard uzmanları RMMO Subayı seri katilin “zihnine girecek”30 Nisan 2019 Salı 10:57
  • Kıbrıs pasaportlarının verilmesinde 15 Mayıs’tan itibaren yeni kriterler30 Nisan 2019 Salı 10:41
  • Cinayetlerle ilgili incelemeler bugünde sürdürüldü29 Nisan 2019 Pazartesi 21:24
  • Cinayette yeni gelişme... Rum makamlar iki valizi tespit ettiğine inanıyor28 Nisan 2019 Pazar 14:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti