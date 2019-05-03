Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Çin ve Dubai’de temaslarda bulundu

Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdios’un, turistleri Güney Kıbrıs’a çekmek amacıyla Çin ve Dubai’de bir dizi temasta bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Perdios’un temaslarının Çin’de başladığını ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Çin’e yaptığı ziyaretle eşzamanlı gerçekleştiğini yazdı.

Gazeteye göre açıklamada, Perdios’un Çin’deki temaslarının, iki ülke arasında turizm alanında daha sıkı bir işbirliği anlaşması ve özellikle de Çin ile Güney Kıbrıs arasında direkt uçuşlar yapılması için yöntemler üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Perdios’un 28-29 Nisan tarihlerinde ise, “Arabian Travel Market” Fuarı çerçevesinde Dubai’de temaslarda bulunduğu ve burada, bazı turizm örgütlerinin yetkilileriyle bir araya gelerek, turizm alanında işbirliği anlaşması için zemin hazırlığı yaptığı belirtildi.

Habere göre açıklamada, Çin ve Dubai dışında İsrail, Lübnan ve Ürdün’de temaslar yapıldığı anımsatılırken; ilerleyen dönemde İran, Irak, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn’de temaslar yapılmasının hedeflendiği ifade edildi.