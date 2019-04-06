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Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios Ürdün’de

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Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un Ürdün’de turizm yetkilileri ile temaslarda bulunduğu belirtildi.
Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios Ürdün’de

Alithia gazetesi, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un, Ürdün Turizm Konseyi’nin davetlisi olarak 3-4 Nisan’da bu ülkede temaslarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Perdios beraberindeki heyetle birlikte, çeşitli alanlardaki işbirliği perspektifini incelemek amacıyla  Ürdün turizm işletmeleriyle atölye çalışmasına katıldı.

Gazete ziyaretin, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin ve Güney Kıbrıs-Yunanista Ürdün üçlü işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini de yazdı.

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