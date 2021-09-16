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Rum Turizm Müsteşarının Bahreyn Temasları

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Rum Turizm Müsteşarının Bahreyn Temasları
Rum Turizm Müsteşarının Bahreyn Temasları

Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un, Bahreyn’de turizm konulu temaslarda bulunduğu haber verildi.

Rum Turizm Müsteşarlığının, Bahreyn aracılığıyla Suudi Arabistan pazarından turist çekmek istediğini yazan Alithia gazetesi, Perdios’un, Bahreyn ile Suudi Arabistan arasındaki 25 kilometrelik köprüye değinerek, Gulf Air’la birlikte, Suudilerin Bahreyn’den Güney Kıbrıs’a gelmesi için, Suudi Arabistan’da bir reklam kampanyası başlatılmasına karar verdiklerini ifade etti.

Perdios, Suudilerin Riyad’a gitmek için arabayla 5 saat mesafe kat etmek yerine, bu şekilde mesafenin oldukça azaldığını ve vizelerin de Bahreyn’deki konsolosluklarından alınacağını söyledi.

Bunun Rum turizmi açısından çok iyi bir gelişme olduğunu ve iyi gitmesini umduklarını dile getiren Perdios, Suudi Arabistan’a da kapılarını açtıklarını belirtti.

Şu an Bahreyn-Larnaka güzergahında haftada iki kez sefer gerçekleştirildiğini dile getiren Perdios, planlamaların gerçekleşmesi halinde Gulf Air’in daha fazla uçuş ekleme konusunda esnekliğe sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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