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"Rum turizm sektörü ateş üstünde…"

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Rum turizm sektörünün, iki büyük pazarı olan İngiltere ve Rusya başta olmak üzere turistlerin geliş tarihinde yaşanmakta olan belirsizlik nedeniyle “ateş üstünde olduğu”, sezonun yarısının kayıp addedildiği bildirildi.
"Rum turizm sektörü ateş üstünde…"

Rum turizm sektörünün, iki büyük pazarı olan İngiltere ve Rusya başta olmak üzere turistlerin geliş tarihinde yaşanmakta olan belirsizlik nedeniyle “ateş üstünde olduğu”, sezonun yarısının kayıp addedildiği bildirildi.

Alihtia ve diğer gazeteler, yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle turizm sezonunun açılma tarihinin belli olmadığını, üstüne üstlük İngilizlerin turistik maksatlı yurtdışına çıkışlarına izin verileceği tarihin ötelenmesiyle ilgili yayınların gittikçe artmakta olduğuna dikkat çekti.

Haberde Rum tarafındaki otel-turistik tesislere rezervasyon yaptıran İngilizlerin de yurtdışına çıkmalarına ne zaman izin verileceğinin belli olmaması nedeniyle rezervasyon iptallerine başladığına işaret edildi. İngiltere’nin, yurtdışına çıkışların başlaması için verdiği mevcut tarihin 17 Mayıs olduğu, bu nedenle en iyi ihtimalle gelişlerin Haziran’da başlamasının beklendiği, bu sezonun yarısının kayıp addedildiği de belirtilerek, şu anda Güney’deki otellerin yüzde 95’inin kapalı olduğuna dikkat çekildi.

Rum Yönetiminin yarından (1 Nisan) itibaren kapılarını İngiltere ve İsrail’den turistlere açmasından sonra Rusya’dan turistlere de açacağı, Rus seyahat acenteleri ve havayolları şirketlerinin, turist taşımak için Güney Kıbrıs’tan tarih teyidi talep ettikleri de belirtildi.

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