Rum turizminde düşüş dönemi…

Rum tarafına giden turist sayısında 2015’ten beridir dikey artış gözlemlenirken ilk kez Mart 2019’da yüzde 11,5 gibi önemli bir düşüş yaşandığı bildirildi

Alithia’nın haberine göre, Rum İstatistik Dairesi’nin dün açıkladığı veriler, Mart 2018’de 192 bin 90 olan Güney’e giden turist sayısı Mart 2019’da 169 bin 934 olarak gerçekleşti. Turist sayısı Ocak-Mart 2018’de 369 bin 438 iken Ocak-Mart 2019 dönemindeki yüzde 3,2 azalarak 357 bin 475 oldu.

Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios İngiltere’nin AB’dan çıkışının 6 ay daha uzatılması ve Almanya ve Fransa ile direkt uçak seferleri bulunmaması nedeniyle hem İngiliz hem Alman turist piyasasında yaşanacak kaybın telafi edilemeyeceği için bu yılın turizm açısından zor olacağını açıkladı.

Güney Kıbrıs’ın sunduğu turistik paketlerin diğer ülkelerin paketlerinden daha ucuz olmasına karşın özellikle İngiltere’nin AB’den çıkışına 6 aylık uzatma getirilmesinin sektörde belirsizlik yarattığını kaydeden Perdios, özel turizm acentelerinin, geçen yılki turist sayısını tutturmak için paket fiyatlarında yüzde 10-15 indirime gitmesini beklediğini söyledi.

Perdios turizm acentelerinin, özellikle İngiltere’dekilerin 2020 sezonu için paketlerini şimdiden hazırlamaya başladıkları için bu olumsuz durumun 2020’de de devam edeceğine dikkat çekti.