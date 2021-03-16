Rum Ulusal Konseyi Bugün Toplanıyor

Rum Ulusal Konseyi, Kıbrıs sorunu gündemiyle bugün saat 10.30’da toplanacak.
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığındaki Ulusal Konsey toplantısında, Cenevre’de yer alacak gayriresmî 5’li konferans ışığında Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin ele alınacağını yazdı.
Habere göre toplantıda Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı temaslar konusunda da partilere bilgi vermesi bekleniyor.
Haravgi gazetesi müzakere grubunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Cenevre’de kimlerin eşlik edeceğini belirlemek amacıyla bugün toplantı yapacağını yazdı.
Gazete, pandemi nedeniyle kişi sayısında sınırlandırmaya gidileceğini belirtti.
RUM MECLİSİ DE KIBRIS SORUNUNU ELE ALACAK
Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Rum Meclisi’nin, 19 Mart Cuma günü gerçekleştirileceği özel oturumda Kıbrıs sorununu ele alacağını yazdı.
Habere göre meclisteki oturumun altı saat sürmesi bekleniyor.
Gazete, oturumun sabah 10.00’da başlayacağını, iki saatlik ara verilmesinin ardından saat 18.00’e kadar devam edeceğini belirtti.
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