Rum Ulusal Konseyi toplandı

Fileleftheros gazetesi, “Lahey’e Doğru Bakıyor – Lefkoşa Türkiye Aleyhine Uluslararası Mahkemeye Başvurma İhtimalini İnceliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs Rum tarafının, Türkiye’nin eylemleri konusunda alınacak önlemler arasında Lahey’deki Adalet Divanı’na başvuru yapılmasını da öngördüğünü yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, dün gerçekleştirilen Rum Ulusal Konsey toplantısında, Kıbrıs sorununun yanı sıra Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) “yasadışı” gerçekleştirdiği iddia edilen faaliyetleri konusunun da ele alındığını yazdı.

Gazete, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un dünkü toplantıda Türkiye’nin Lahey’e şikayet edilmesi önerisini gündeme getirdiğini, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise söz alarak, hali hazırda bu yöndeki süreçlerin başlatıldığını söylediğini belirtti.

“ULUSAL KONSEY SONRASINDA AÇIKLAMA OLMAMASI DİKKATE ALINMALI”

Gazete haberinin devamında, Ulusal Konsey toplantısının Kıbrıs sorununa ayrılan kısmında Anastasiadis’in Berlin’de gerçekleştirilen üçlü görüşme konusunda siyasi liderlere bilgi aktardığını yazdı.

Uzun zamandan beridir ilk kez bir Ulusal Konsey toplantısı sonrasında Rum siyasilerin açıklama yapmamalarının dikkat çekici olduğunun altını çizen gazete, buna sebep olarak, “belki de söyleyecek çok bir şey olmamasını” gösterdi.

Habere göre toplantı sonrasında basına açıklamada bulunan Rum Hükümet Sözcü Vekili Panayotis Sendonas, Anastasiadis’in konsey üyelerini Berlin görüşmesi hakkında bilgilendirdiğini ve Kıbrıs Rum tarafının, arzu edilen çözüm şekli olan iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir diyaloğun hemen yeniden başlaması yönündeki samimi niyet ve kararlılığını vurguladığını ifade etti.

Sendonas, Anastasiadis’in Berlin’deki görüşmede, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik olumlu bir adım atıldığını düşündüğünü belirtirken Rum tarafının bilindik tezlerini de yineledi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da siyasi parti liderlerini bilgilendirdiğini belirtti Başbakan Ersin Tatar’ın açıklamasına kısaca yer verdi.

ATİNA’DAKİ TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİNE FAKS

Politis gazetesi ise haberini “Lahey Gündemde – Lefkoşa’dan Ankara’ya Fax Aracılığıyla Sözlü Nota” başlıkları altında verirken, Rum Hükümeti’nin Türkiye’ye, Atina Büyükelçiliği aracılığıyla sözlü bir nota göndererek ortaklaşa Lahey Adalet Divanı’na gidilmesini önerdiğini iddia etti.

Gazete, dünkü Ulusal Konsey toplantısı sonrasında sızan bilgilerin, Rum hükümetinin Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğine faks yoluyla sözlü nota gönderdiği ve Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemleri konusunda ortaklaşa Lahey Adalet Divanı’na başvurmayı önerdiği şeklinde olduğunu yazdı.

Haberde, Anastasiadis’in siyasi partilere yönelik bilgilendirmede bulunduğunu da ifade edilirken gelişmelerin ise Kıbrıs sorunundan enerji, Türkiye’nin MEB’deki faaliyetleri ve Türkiye-Libya anlaşmasına kaymakta olduğu yorumunda bulunuldu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla aktardılar:

Alithia: “Berlin Görüşmesine İlişkin Bilgilendirme”.

Haravgi: “İki Toplumlu İki Kesimli Federasyona Bağlılık”.