Rum Ulusal Konseyi: Türkiye’nin amacı bölünmeyi kalıcılaştırmak

Rum Ulusal Konseyi, Maraş kentinin bir bölümünün askeri statüden çıkarılıp kullanıma açılmasıyla ilgili açıklama yaparak, Türkiye’nin amacının bölünmeyi kalıcı hale getirmek olduğunu iddia etti.

Rum Ulusal Konseyi Türk tarafınca kapalı Maraş kentinin bir bölümünün askeri statüden çıkarılıp kullanıma açılmasıyla ilgili olarak, Türkiye’nin açıklamalarının amacının bölünmeyi kalıcı kılacak planlarının ilerletilmesi olduğunu açıklandı.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (CNA) göre açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına ters düştüğünü ve bölgenin hemen BM yönetimine verilmesi çağrısında bulunuldu.

Ulusal Konsey’in bugünkü toplantısından sonra yapılan ve Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos tarafından okunan açıklamada, “mülk üzerinde kişisel hakka saygı ilkesine dayalı olarak kimsenin bu hakkı engelleyemeyeceğine dikkat çekildi. Açıklamda, Taşınmaz Özel Komisyonu’na başvurmanın Türkiye’nin amaçları doğrultusunda tehlikeler içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, Ulusal Konsey’in Kıbrıs Rum liderliği ve Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı tarafından Güney Kıbrıs’ın attığı adımlar konusunda bilgilendirildiği ve partilerin hükümetin inceleyeceği daha başka tepki yolları konusunda görüş teatisinde ve önerilerde bulundukları aktarıldı.

Ayrıca, Ulusal Konsey’in, kapalı Maraş kentinin bir bölümünün askeri statüden çıkarılıp kullanıma açılması konusunda olası statü değişikliğinin, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlarının çiğnenmesi anlamına geldiğini ve bölgenin hemen BM yönetimine verilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada son olarak, “Bu açıklamalar, BM karaları, Uluslararası Hukuk ve AB ilke ve değerleri temelinde Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması yönündeki müzakerelerin başlaması beklentilerini torpilliyor. Bu kritik anlar fikir birliği ve beraberlik gerektiriyor ve Ulusal Konsey Türkiye’nin bu yeni bölücü metotlarını göğüslemeye çalışıyor” denildi.

Kaynak: Cyprus News Agency (CNA)