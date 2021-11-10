Rum Üniversite Öğrencileri Arasında “KKTC'yi Kınama” Anlaşmazlığı

Rum üniversite öğrencileri, 15 Kasım KKTC’nin kuruluş yıldönümünü “kınamak” için bu yıl düzenlenecek eylemlerin amacı konusunda ikiye ayrıldı.

Rum üniversite öğrencileri, 15 Kasım KKTC’nin kuruluş yıldönümünü “kınamak” için bu yıl düzenlenecek eylemlerin amacı konusunda ikiye ayrıldı.



Proodeftiki Neolea (İlerici Gençlik) isimli üniversite öğrenci örgütü, “Tüm Kıbrıs Üniversite Öğrenci Birlikleri Federasyonu’nun (POFEN)” eyleminin, hükümet yanlısı olarak tanımladığı “Protoporia” isimli üniversite öğrenci örgütü tarafından belirlendiği gerekçesiyle üniversiteli gençlere, “TümKıbrıs (orta eğitim) Öğrenci Koordinasyon Komitesi’nin (PSEM)” eylemine katılma çağrısı yaptı.



Haravgi’nin haberine göre Proodeftiki, POFEN’in 15 Kasım’da yapacağı eylemin “işgale son verilmesi ve yeniden birleşme, uzlaşılmış çerçevede çözüm ve müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi hedefine hizmet etmeyeceği” görüşünü ortaya koydu.



Proodeftiki tarafından yapılan PSEM eylemine çağrı açıklamasında, POFEN eyleminde “Kıbrıslı Türk gençlere ortak dava için mücadele çağrısı yapmak yerine sadece kargaşa ve zarar veren sloganlar atılacağı” oysa PSEM’in “Kıbrıs-Özgür-Yeniden Birleşmiş-Ortak Vatan-Tek Halk” sloganıyla doğru mesajlar verecek bir eylem düzenleyeceği görüşünü paylaştı.



PSEM’in 15 Kasım Pazartesi günü saat 10.30’da “Zamansız Müzik Sahnesi” önünde toplanarak “Kıbrıs, Halkına Aittir sloganını haykırmak üzere Haspolat barikatına yürüyeceği” kaydedilen açıklamada üniversite öğrencilerinin POFEN’in eylemi yerine bu eyleme katılması istendi.