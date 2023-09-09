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Rum üreticiler süt fiyatları konusunda anlaşmazlığa düştü

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Kıbrıs'ın güneyindeki bütün paydaşların, hellimin Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün olarak üretilmeye başlanması için vardıkları anlaşmadan (27 Temmuz 2022) bir yıl sonra bugün, süt fiyatları konusunda anlaşmazlığa düştüğü bildirildi.
Rum üreticiler süt fiyatları konusunda anlaşmazlığa düştü

Kıbrıs'ın güneyindeki bütün paydaşların, hellimin Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün olarak üretilmeye başlanması için vardıkları anlaşmadan (27 Temmuz 2022) bir yıl sonra bugün, süt fiyatları konusunda anlaşmazlığa düştüğü bildirildi.

Fileleftheros “Hellimde Yeni Macera” başlıklı haberinde, varılan anlaşma uyarınca süt fiyatları üretim maliyeti ve makul oranda kâr hesaplanarak, koyun sütü için litre başı 1,35-1,45 Euro, keçi sütü için 0,80-0,90 Euro ve inek sütü için litre başı 5 Eurocent fiyat belirlendiğini hatırlattı.

Haberde süt üreticisinin, üretim maliyetlerinin artması nedeniyle bugün 1,45 Euro olan koyun sütü için 1,75 Euro ve 0,85 Euro olan keçi sütü için 1,12 Euro talep ettiği, hellim imalatçılarının ise hellim ihracının kilo bazında azaldığı, üretim değerinin arttığı gerekçesiyle süt üreticisinin talep ettiği fiyatı reddettiği kaydedildi.

Habere göre geçen yılın sonu itibarıyla hellim ihracatı 284,5 milyon Euro (2021’de 263 milyon Euro), bu yılın ilk altı ayında ise 146 milyon Euro (2022’nin aynı döneminde 132 milyon Euro) değerine ulaştı.

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