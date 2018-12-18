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Rum ve İsrail silahlı kuvvetlerinden büyük ölçekli tatbikat

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Rum ve İsrail silahlı kuvvetlerinin büyük ölçekli hava ve deniz tatbikatının dün başladığı haber verildi.
Rum ve İsrail silahlı kuvvetlerinden büyük ölçekli tatbikat

Alithia “Kıbrıs-İsrail… Denizde ve Havada Tatbikat” başlıklı haberinde, iki taraf arasındaki yıllık askerî işbirliği programı çerçevesindeki ortak tatbikatın yarın tamamlanacağını yazdı.

Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırılan habere göre,  ileri sürülen “Lefkoşa FIR Hattı” içerisinde ve Güney Kıbrıs’ın geniş ölçekte kara  bölümünde icra edilmekte olan tatbikata, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun araç ve personeli ile İsrail Hava Kuvvetleri’nin çeşitli tipteki uçakları katılıyor.

Rum halkına, İsrail uçaklarının, alçak irtifadan uçuşlar yapabileceği uyarısında da bulunuldu.

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