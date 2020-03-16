RUM ve Maronitler İzole

KKTC hükümeti ve Rum yönetimi tarafından hafta sonu peş peşe alınan covit-19 önlemleri nedeniyle KKTC’de yaşayan Rumların ve Maronitlerin izole kaldığı haber verildi.

Politis KKTC ve Rum yönetimi tarafından alınan önlemlerin, KKTC’de ikamet eden ancak Rum tarafında çalışan Rum ve Maronitlerin kara kapılarından geçiş yapmasını zorlaştırdığına dikkat çekti.

Her iki devletin de, geçiş yapanların 14 gün tecritte kalmasına karar verdiği, Rum yönetiminin ayrıca sağlık raporu talep ettiği hatırlatılan haberde, artık kimsenin önceden olduğu gibi KKTC’de yaşayan Rumları/Maronitleri ziyarete gidip sağlık durumlarını öğrenecek imkânı kalmadığına dikkat çekti. KKTC’de yaşayan yaşlıların ziyaret edilerek sağlık durumlarının kontrol edilmesi sorumluluğunun da artık BM Barış Gücü’nün omzuna kaldığına işaret edildi.

Haberde, KKTC’de yaşayıp Güney’de çalışanların da, kara kapılarından geçiş yapmaları durumunda her iki tarafta da 14 gün tecrit zorunluluğu nedeniyle ya Güney’de kendine ev bulup orada çalışmaya devam etmek veya KKTC’de kalmaya ve işlerini internet üzerinden yapamamaları durumunda işlerine gitmemeye karar vermek zorunda oldukları belirtildi.