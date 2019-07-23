  • BIST 102.627
  • Altın 259,187
  • Dolar 5,6785
  • Euro 6,3464
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Rum ve yabancı üniversiteliler KKTC’de ev kiralıyor

» »
Rum ve yabancı üniversiteliler KKTC’de ev kiralıyor
Rum ve yabancı üniversiteliler KKTC’de ev kiralıyor

Rum tarafındaki “Üniversite Öğrenci Birlikleri Federasyonu”nun (POFEN) Başkanı Andonia Fraku, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki üniversitelerde okuyan ancak ev sahipleri tarafından talep edilen fahiş kira bedellerini ödeyemeyecek durumda olan bazı Rum ve yabancı öğrencilerin, KKTC’den ev kiraladığını söyledi.

Alihtia haberinde, büyük üniversitelerin bulunduğu Lefkoşa ve Limasol’daki ev sahiplerinin öğrencilerden fahiş kira ücreti istediklerine, bu durumun büyük boyutlar kazanmakta olduğuna dikkat çekti.

Habere göre POFEN Başkanı Franku, OmegaLIVE’e yaptığı açıklamada, fahiş kira ücretlerinin yerli ve yabancı üniversitelileri umutsuzluğa sürüklediğine dikkat çekerek, “Lefkoşa’daki bazı üniversitelilerimiz fahiş kiralar nedeniyle evsiz kalma tehlikesi yüzünden, kiraların çok daha düşük olduğu işgal bölgelerinde ev kiralamaya başvuruyor” dedi.

Politis, konunun, Kıbrıslı Türklerin sosyal medya üzerinden Metehan ve Gönyeli’de öğrenci evi kiralama ilanı yayınlamasıyla ortaya çıktığını yazdı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki özel üniversitelerde okumaya giden üçüncü ülke vatandaşı üniversiteliler dışında Rum üniversitelilerin de, KKTC’de, Metehan ve Gönyeli gibi sınıra yakın yerleşim birimlerinde ev kiralamakta olduklarını yazdı.

Habere göre bir POFEN mensubu, okumakta oldukları özel üniversiteye ödeme yapmaları gerektiğinden, bütçeleri, Güney’deki fahiş ev kirasını kaldıramayacağından dolayı bu yıl Metehan’da ev kiralamayı tercih eden üç Rum üniversiteliyi şahsen tanıdığını ancak aynı tercihi yapan başka öğrenciler olduğunu da  bildiğini söyledi. POFEN mensubu “bu durum bilinmeyen bir şey değil. Yıllar önce, üçüncü ülkelerden yabancı öğrenciler tarafından başlatılan bir şey” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplandı.23 Temmuz 2019 Salı 11:33
  • Tatar: “Erdoğan’a teşekkür ediyoruz, her şey güzel olacak”23 Temmuz 2019 Salı 11:30
  • Para karşılığı haber yaptırılan sitelerin ‘fiyat tarifesi’ ortaya çıktı23 Temmuz 2019 Salı 11:23
  • UBP'de düğmeye basıldı...23 Temmuz 2019 Salı 11:14
  • 'Hidrokarbon fonu inandırıcı değil'23 Temmuz 2019 Salı 11:06
  • Sol Hareket'ten TC ile KKTC arasında imzalanan protokola tepki :"Yıkım ve bağımlılığı derinleştirecek!"23 Temmuz 2019 Salı 11:00
  • İzinsiz ikametten 9 tutuklama daha23 Temmuz 2019 Salı 10:57
  • Uyuşturucuyu atıp kaçtı, 8 gün sonra yakalandı23 Temmuz 2019 Salı 10:54
  • Yedidalga'da orman yangını23 Temmuz 2019 Salı 10:51
  • Özersay'dan İlahiyat Koleji Yorumu23 Temmuz 2019 Salı 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti