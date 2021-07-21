Rum ve Yunan Siyasilerden 1974 Barış Harekatı’nın Yıldönümü Nedeniyle Açıklamalar

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, “Yolumuzun tek yönü vardır, o da çözümdür; çünkü çözümsüzlük çözüm değildir” dedi.

Filelefheros gazetesinin haberine göre, 1974 Barış Harekatı’nda hayatını kaybedenler için Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki Apostolos Varnavas Katedrali’nde düzenlenen anma töreninde konuşan Hristodulidis, “bölünmeye” razı olmadıklarını, çünkü geçen zamandan ve durağanlıktan kimin faydalandığını gayet iyi bildiklerini ifade etti.

Hristodulidis, herkesin gereken siyasi iradeyi göstermesi halinde, Yunan Hükümeti ile uzlaşı içerisinde Kıbrıs sorunu gibi dikenli bir sorun için çıkış yolu bulunabileceğini savunarak, adayı yeniden birleştirecek kalıcı ve işlevsel bir çözüm bulunmasının herkesin başarısı olacağını söyledi.

Hristodulidis “Haydi hepimiz bu başarı hedefiyle birleşelim ve galip ya da mağlup aramayalım, çünkü çözüm olmazsa hepimiz, Rumlar ve Kıbrıslı Türkler mağlup olacak” iddiasında bulundu.

MİÇOTAKİS VE PANAYOTOPULOS’UN MESAJLARI

Gazetenin bir diğer haberinde ise, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in harekatın yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, ileri sürdükleri Türkiye’nin Güney Kıbrıs aleyhindeki tehditlerinden vazgeçmesinin zamanının geldiğini kaydettiğini yazdı.

Habere göre Miçotakis, harekatta dökülen kanın getirdiği oldu-bittilerin uygar dünya tarafından reddedildiğini; ancak adayı yeniden birleştirecek, askerin olmadığı adil ve kalıcı bir çözüm mesajının güçlü olmaya devam ettiğini savundu.

Miçotakis, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın her daim dayanışma içerisinde olduğunu da yineledi.

Bu arada, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Panayotopulos da, Yunan Askeri Mezarlığı’nda yapılan anma töreninde, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirileceği mesajını verdi.

SİRENLER ÇALDI, AYİNLER YAPILDI

Gazete, bir başka haberinde de Güney Kıbrıs’ta dün, harekatın yıldönümü nedeniyle sirenlerin çaldığını ve çeşitli anma etkinlikleriyle ayinler düzenlendiğini yazdı.

Haberde, sabah saatlerinde siyasi liderlik, devlet yetkilileri ve üst düzey askeri erkânın katılımıyla ayin yapıldığı ve dua edildiği kaydedilirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panayotopulos tarafından hayatını kaybedenlerin mezarlarına çelenk bırakıldığı belirtildi.

SAKELLAROPULU: “MEŞRUİYETE BAĞLI KALACAĞIZ”

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’nun harekatın yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesaja yer verdi.

Habere göre Sakellaropulu, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın kardeşlik işbirliği içerisinde, koordineli olarak uluslararası meşruiyete tam bağlı şekilde, bir olmaya devam edeceğini söyledi.

Sakellaropulu, iki ülkenin birleşerek, iddia ettikleri “Türk saldırganlığına ve korsanlığına” karşı mücadeleye devam edeceğini ifade etti.