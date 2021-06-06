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Rum vekilin 61 bin TL’lik maaşına göz diktiler

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Kıbrıs Rum Kesimi’nin lider partisi DİSİ, meclis başkanlığına ilk kez bir kadın aday gösterdi. Anita Dimitriu, maaşı yüksek olan bu pozisyona aday olunca, erkek rakiplerinin cinsiyetçi saldırılarına maruz kaldı.
Rum vekilin 61 bin TL’lik maaşına göz diktiler

Kıbrıs Rum Yönetimi’nde geçen hafta yapılan parlamento seçimlerinden birinci çıkan Rum lider Nikos Anastasiadis’in partisi DİSİ, meclis başkanlığına 36 yaşındaki genç milletvekili Anita Dimitriu’yu aday gösterdi.

DİSİ’nin, bu göreve lk kez bir kadın aday çıkarması, tepkileri beraberinde getirdi. Rum basınına göre tartışmanın nedeni, Dimitriu’nun aday gösterildiği poziyona ayrılan dolgun bütçe.

Erkek rakipleri, Dimitriu’ya yönelik “Acemi”, “Sadece kadın diye aday mı olur”, “Güzellik değil, liyakat önemli” gibi cinsiyetçi eleştiriler yöneltirken, esas meselenin, Dimitriu’nun alacağı 61 bin liralık maaş ve 3.3 milyon liralık özel bütçe olduğu öne sürüldü.

 

CİNSİYETÇİ SALDIRILAR

56 sandalyeli Rum parlamentosuna 17 milletvekili sokarak birinci çıkan Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), Larnaka kentinden milletvekili seçilen Anita Dimitriu’yu Meclis Başkanlığı’na aday gösterdi.

Parlamentoda temsil edilen DİSİ dışındaki 6 parti ise henüz adayını açıklamadı. Ancak Dimitriu dışındaki mevcut aday adaylarının tümü erkek.

Rakip erkekler, 8 kadın milletvekilinin bulunduğu mecliste, kendi partilerinin de Anita’ya ‘kadın rakip’ arayışına gireceği endişesiyle yoğun bir saldırı başlattı.

 

ESAS MESELE BÜTÇE

Rum Politis gazetesi, Dimitriu’ya yaş ve cinsiyet üzerinden başlatılan saldırının temelinde maaşı, meclis başkanının maaş dışındaki yıllık 320 bin Euro’luk (3.38 milyon TL) özel bütçesi ve kendi belirleyeceği 12 kişilik kadrosu olduğunu yazdı.

Rum yönetiminde Meclis başkanının maaşı, 5852 Euro (61 bin TL) olarak biliniyor.

Meclis başkanı, hukuk danışmanı, sözcü ve sekreter gibi kendi belirleyeceği 12 kişiyi de işe alabiliyor. Kamu görevlilerinin tamamı da yılda 13 maaş alıyor. Bir önceki meclis başkanının danışmanının maaşı ise, 5 bin Euro (52 bin TL) idi.

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