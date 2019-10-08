Rum yetkililer Euroasıa Interconnector için Atina’da

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs’a Karşı Enerji Boykotu-Elektrik Bağlantısını Kurtarmak İçin Atina’da Umutsuz Çabalar” başlıklı haberinde, Rum Enerji Bakanlığı Genel Müdürü, RAEK ve Euroasia Interconnector yetkililerinin, İsrail-Güney Kıbrıs-Girit-Attiki arasındaki elektrik bağlantısını kurtarmak amacıyla Atina’da umutsuz çabalarda bulunacaklarını yazdı.

Müdahil ülkelerin projeye yönelik destek beyanları için son günün, geçtiğimiz Cuma olduğunu yazan gazete, Yunanistan’ın, Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Enerji Bakanı Kostis Hacıdakis düzeyinde alınan kararın, Brüksel’in yoğun nasihatlarına karşın olumsuz olduğunu belirtti.

Euroasia Interconnector projesinin sekteye uğramaması için yanıt vermek için sürenin birkaç gün uzatıldığını belirten gazete, Yunanistan’ın nihai kararını bugün vereceğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın bu nedenden dolayı, ilgili yetkilileri Atina’ya gönderdiğini yazan gazete, Yunanistan’ın, Avrupa boru hattını değil de, ayrı bir çalışma olarak Girit ve Attiki’yi bağlayacak olan “ulusal” boru hattının inşa edilmesinde ısrarlı olmasının, tüm Ada’nın enerjisinde Türk etkisinin artması sonucuyla, Girne Arapköy ile Akkuyu’nun denizaltı kablo hattıyla bağlanmasını hızlandıracağını da savundu.